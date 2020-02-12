Скачать
Среда, 12.02.2020
Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
"Уханьский" коронавирус: когда появится вакцина
"Уханьский" коронавирус: когда появится вакцина
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Galaxy S20: что известно о новых флагманах Samsung (Видео)
Galaxy S20: что известно о новых флагманах Samsung (Видео)

В Airbus показали, как может выглядеть авиалайнер будущего (Видео)

В Airbus показали, как может выглядеть авиалайнер будущего (Видео)
03:10 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Скриншот

Новости технологии:Airbus показала модель революционного пассажирского самолета будущего.

Европейский авиастроитель Airbus представил аппарат-демонстратор технологий Maveric, представляющий собой летную модель перспективного авиалайнера будущего.

Длина модели — два метра, размах крыла составляет 3,2 метра. Как стало известно, Maveric проходит летные испытания с лета 2019 года: их конец намечен на второй квартал 2020-го.

В основе концепции лежит аэродинамическая схема "смешанное крыло" — разновидность "летающего крыла", имеющая более выраженный фюзеляж.

Популярная авиакомпания меняет правила перевозки животных в салоне

По расчетам Airbus, построенный по такой схеме авиалайнер может быть до 20 процентов экономичнее, чем традиционные пассажирские самолеты похожих размеров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Airbus, Самолет, Maveric.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ее польза неоценима: почему стоит чаще есть фасоль
02 Гончарук: Мы рассчитываем на "открытое небо" с ЕС до конца года
03 У вас дефицит железа: какие признаки на это указывают
04 Разумков: Поддержка Евросоюза способствует развитию страны
05 Налаживание контакта с жителями ОРДЛО: у Зеленского прошло совещание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни
Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни
&quot;Амбициозная цель&quot;: ЕС сделал Британии интересное предложение
ЕС сделал Британии интересное предложение
Минцифры получит €25 миллионов от ЕС: куда пойдут эти деньги
Минцифры получит €25 миллионов от ЕС: куда пойдут эти деньги
Рецепт дня: Творожные сырки с мармеладом
Рецепт дня: Творожные сырки с мармеладом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь