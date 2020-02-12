В Airbus показали, как может выглядеть авиалайнер будущего (Видео)

Новости технологии:Airbus показала модель революционного пассажирского самолета будущего.

Европейский авиастроитель Airbus представил аппарат-демонстратор технологий Maveric, представляющий собой летную модель перспективного авиалайнера будущего.

Длина модели — два метра, размах крыла составляет 3,2 метра. Как стало известно, Maveric проходит летные испытания с лета 2019 года: их конец намечен на второй квартал 2020-го.

В основе концепции лежит аэродинамическая схема "смешанное крыло" — разновидность "летающего крыла", имеющая более выраженный фюзеляж.

По расчетам Airbus, построенный по такой схеме авиалайнер может быть до 20 процентов экономичнее, чем традиционные пассажирские самолеты похожих размеров.