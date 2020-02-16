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Большой скачок в сфере энергоэффективности: появился метод производства энергии из дождя

Большой скачок в сфере энергоэффективности: появился метод производства энергии из дождя
21:32 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Ученые из Китая представили метод, который может генерировать энергию из одной капли дождя, ее будет достаточно для того, чтобы зажечь сто светодиодных ламп.

По словам инженеров из Городского университета Гонконга, они пришли к выводу, что капля, которая содержит 100 микролитров воды, при падении с высоты 15 см может генерировать напряжение свыше 140V. Для этого исследователи используют свойства дождя: капли воды, попадая на поверхность, создают мост между алюминиевым электродом и электродом из оксида индия-олова. Ученые использовали это, чтобы извлечь энергию.

Они объяснили, что в этом случае капли действуют в роли резисторов, а покрытие — в качестве конденсатора. Инженеры встроили в генератор пленку политетрафторэтилена, которая накапливает поверхностный заряд от падающих капель, пока не достигнет насыщения. Прототип будет готов для практического применения в ближайшие пять лет.

Ученые изучали этот тип производства электроэнергии в течение многих лет, и даже собрали прототип, однако он не работал должным образом. Они отметили, что в 2017 году их устройство не могло выработать достаточное количество энергии, которое можно применить в промышленности.

"Приручили" дождь: создан генератор электричества на основе капель

Одним из улучшений, встроенных в их генератор электричества на основе капель, стало использование пленки из политетрафторэтилена. Она способна накапливать поверхностный заряд при непрерывном попадании капель воды.

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Технологии, Энергия, Метод, Техно, Энергия дождя.
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