Большой скачок в сфере энергоэффективности: появился метод производства энергии из дождя

По словам инженеров из Городского университета Гонконга, они пришли к выводу, что капля, которая содержит 100 микролитров воды, при падении с высоты 15 см может генерировать напряжение свыше 140V. Для этого исследователи используют свойства дождя: капли воды, попадая на поверхность, создают мост между алюминиевым электродом и электродом из оксида индия-олова. Ученые использовали это, чтобы извлечь энергию.
Они объяснили, что в этом случае капли действуют в роли резисторов, а покрытие — в качестве конденсатора. Инженеры встроили в генератор пленку политетрафторэтилена, которая накапливает поверхностный заряд от падающих капель, пока не достигнет насыщения. Прототип будет готов для практического применения в ближайшие пять лет.
Ученые изучали этот тип производства электроэнергии в течение многих лет, и даже собрали прототип, однако он не работал должным образом. Они отметили, что в 2017 году их устройство не могло выработать достаточное количество энергии, которое можно применить в промышленности.
Одним из улучшений, встроенных в их генератор электричества на основе капель, стало использование пленки из политетрафторэтилена. Она способна накапливать поверхностный заряд при непрерывном попадании капель воды.