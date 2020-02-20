В работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой

Новости технологии:Чаще всего с неполадками сталкивались пользователи в США.

Интернет-пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе сервиса микроблогов Twitter.

О сбоях в работе сообщают пользователи из США, Мексики, Великобритании, Японии и других стран.

Большинство проблем, по данным ресурса, связано с сайтом (50%). 48% пользователей имели проблемы с Twitter на приложениях в iPhone и iPad и на устройствах с операционной системой Android.

Неполадки продолжались с полуночи до 2 часов ночи по Киеву.

Как сообщалось, 12 февраля в работе Twitter произошел масштабный сбой.