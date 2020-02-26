В работе социальной сети Instagram, который ощутили и в Украине

Новости технологии:Сбой длился с 7 до 8 часов утра по киевскому времени.

В работе социальной сети Instagram произошел сбой, который ощутили также пользователи в нескольких украинских городах.

Об этом сообщает сервис Downdetector.

Большинство пользователей (60%) пожаловались на работу ленты. 22% отметили проблемы с логином, а 18% - с публикациями сообщений.

Жалобы поступают из США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и других стран.

В Украине больше всего жалоб наблюдается в Киеве и Одессе.

Как сообщалось, 25 февраля в работе социальной сети Facebook дважды был зафиксирован масштабный сбой, который ощутили пользователи в нескольких украинских городах.