Xiaomi MiJia PN: умный мячик для вашего усатого любимца

Новости технологии:Xiaomi MiJia PN: необычная игрушка для вашего кота.

Если вы давно хотели купить для вашего питомца необычную игрушку, то у компании MiJia (суббренд Xiaomi) как раз есть такая.

Что известно

Производитель продаёт на AliExpress умный мячик для кошки. В него встроен специальный чип, который создаёт хаотичные движения. Он работает от аккумулятор на 320 мАч (хватит до 5 часов), а заряжается через порт microUSB.

Включается мяч простым движением руки, а выключается автоматически после 5 минут бездействия. Также устройство имеет световой индикатор и специальный отсек для ароматизатора. Кстати, весит мячик 94 грамма.