Новая клавиатура для iPad Pro может быть с полноценным тачпадом

Новости технологии:Клавиатура для iPad Pro должна быть уже с полноценным тачпадом.

В сети появились слухи о том, что Apple уже несколько лет работает над Smart Keyboard со встроенным тачпадом. Компания собирается выпустить её со следующей линейкой iPad Pro.

Почти ноутбук

В отчете издания The Information сообщается, что новая Smart Keyboard для iPad Pro будет изготовлена из тех же материалов, что и модель текущего поколения. О каких-либо других конструктивных отличиях заявлено пока не было. Вероятнее всего, она так же будет крепиться к планшету магнитами и дополнительно защищать его от внешних повреждений.

Беспроводную Smart Keyboard должны представить вместе с новыми iPad Pro в марте 2020 года. Производство устройств уже началось.