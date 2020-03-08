Пауэрбанк от Data Frog со встроенной игровой консолью (Фото)

Новости технологии:Пауэрбанк и игровая консоль одновременно всего за 17$.

На AliExpress продается довольно интересный гаджет известного производителя консолей и геймпадов Data Frog. Это устройство 2-в-1: пауэрбанк и игровая консоль одновременно.

Как это работает

Все просто: вы подключаете разряженный смартфон и коротаете время за интересными играми.

Емкость аккумулятора 8000 мАч, причем с помощью USB разъемов одновременно можно заряжать два гаджета.

Как игровая консоль, устройство получило 2,8-дюймовый цветной дисплей и 416 встроенных игр.

Пауэрбанк еще и компактный. Его габариты 146×77×18 мм.

Сколько?

На AliExpress такой гаджет можно купить за $17,10, причем на выбор есть 6 расцветок.