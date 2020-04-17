Искусственные нейроны встроили в робота: он меняет походку под действием внешних раздражителей

Новости технологии:К такому поведению в естественной среде прибегают насекомые - они меняют походку в ответ на внешние раздражители.

Робот-многоножка использует искусственные нейроны для изменения походки. Работа ученых из Университета Севильи описана на Fundación Descubre.

3D-печатный шестиногий робот получил название NeuroPod. В процессор, который управляет им, встроены 30 искусственных нейронов — они получают электронные стимулы в виде различных сигналов, передаваемых от смежного проводного компьютера.

В ответ на эти сигналы нейроны мгновенно посылают команды 18 серводвигателям, которые управляют ногами робота. Как только сигнал получен, NeuroPod плавно переключается между различными типами походки — например, бегом или рысью.

Пока движения робота выглядят довольно неловкими, однако инженеры планируют доработать конструкцию, чтобы NeuroPod мог двигаться более плавно. Кроме того, в ближайшее время ученые намерены оборудовать робота визуальными и слуховыми датчиками, которые позволят ему реагировать на сигналы окружающей среды.

Протестированная с помощью робота нейросеть в будущем может использоваться в протезах с механическим приводом для быстрого переключения между выполнением различных действий в ответ на команды пользователя, отмечают авторы исследования.