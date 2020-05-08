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Крутой раллийный симулятор "DiRT 5" анонсировала Codemasters (Фото, Видео)

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Крутой раллийный симулятор "DiRT 5" анонсировала Codemasters (Фото, Видео)
16:03 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:На ряду с Second Extinction в духе Turok во время Inside Xbox представили и раллийный симулятор DiRT 5.

По словам Codemasters, команда старается сделать новую часть масштабнее во всех смыслах.

Так, в DiRT 5 появится полноценный сюжет с "героями" и "злодеями", а также повествованием, которое реагирует на выбор игрока. Разработчики даже пригласили Троя Бейкера и Нолана Норта, чтобы те подарили голоса антагонисту и протагонисту истории. К тому же в сюжете появятся и известные личности из "мира автомобильной культуры".

По части геймплея Codemasters готовят одиночную кампанию, восемь режимов гонок, события, мультиплеер на 12 человек и соревновательный режим по разделенному экрану.

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Судя по трейлеру, игроки получат и разнообразный автопарк. Погонять дадут на классических гоночных авто, маслкарах, а также раллийных болидах для соревнований в экстремальных условиях. В свою очередь трассы будут отличаться не только маршрутом, но и погодными условиями.

Выйдет DiRT 5 примерно в октябре 2020 на PlayStation 4, Xbox One и PC (в Steam). Для PlayStation 5 и Xbox Series X месяц релиза пока неизвестен. Зато разработчики подтвердили, что с XSX будет работать Microsoft Smart Delivery - купив игру для Xbox One игрок получит DiRT 5 для Xbox Series X бесплатно.

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Гонки, Трейлер, Симулятор, Codemasters, DiRT 5.
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