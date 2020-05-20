Мощная батарея и второй порт USB: что известно о новом смартфоне ASUS

Новости технологии:Этот смартфон уже был замечен в базах данных Geekbench и Wi-Fi Alliance.

Ожидается, что до конца этого года ASUS представит очередной флагманский смартфон, который, вероятно будет игровым ROG Phone 3.

Данные популярного сайта Geekbench говорят о том, что в составе устройства применен процессор Qualcomm Snapdragon 865. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650. В одноядерном режиме аппарат набирает 902 балла, а в многоядерном — 3074.

Объем оперативной памяти указан в размере 8 Гбайт. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 10. Аппарату приписывают поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).

Еще одним свидетельством скорого запуска ASUS ROG Phone 3 являются данные сайта WiFi Alliance. Данные сайта показывают, что устройство оснащено набором микросхем QCA6390 Qualcomm, двухдиапазонным Wi-Fi, поддержкой Wi-Fi Direct и Miracast.

По слухам, новый игрофон получит 120-Гц экран и мощную аккумуляторную батарею. Дата выхода пока не уточняется, но утечки могут указывать на скорый релиз.

Добавим, в начале сентября 2019 года компания ASUS представила в Европе смартфон ROG Phone II. Он стал первым в мире устройством на базе недавно вышедшего процессора Snapdragon 855 Plus.

Дисплей получил серьезное обновление. Это 6,59-дюймовая OLED-панель 1080p со встроенным датчиком отпечатков пальцев, поддержкой 10-битного HDR и частотой обновления 120 Гц. ASUS утверждает, что задержка касания в 49 мс является самой низкой среди всех телефонов.

ASUS говорит, что его система охлаждения, включая паровую камеру и вентиляционные отверстия, предотвратит дросселирование пиковых скоростей 855 Plus. ROG Phone II также имеет 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ памяти, 48-мегапиксельную камеру и батарею емкостью 6000 мАч, что, по словам компании, позволит смартфону работать более 7 часов в режиме PUBG с экраном, настроенным на 60 Гц.

И на телефоне есть даже второй порт USB-C — этот боковой — так что вы можете подключить аксессуар и заряжать гаджет одновременно.