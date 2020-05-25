LG попала в скандал из-за рекламы в TikTok (Видео)

Во время пандемии коронавируса и карантина стремительно растет популярность TikTok. LG (точнее, ее польское подразделение) решило идти в ногу со временем и увлеклось съемками коротких рекламных роликов для TikTok. Но они довольно странные.
Что не так
В этих роликах подразделение рекламирует не столько смартфоны, как чехол Dual Screen с дополнительным дисплеем. Главным героем видео выступает продвинутый дедушка, который пользуется таким чехлом.
WTF este TikTok de LG Polonia?? pic.twitter.com/972LrVefuy
— Rubén Chicharro (@rubenchicharro) May 23, 2020
В одном из роликов он фотографирует девушку и пытается подсмотреть ей под юбку. Пользователи раскритиковали эту задумку, назвав дедулю старым извращенцем. Из-за скандала LG удалила эту рекламу.