Поддерживают Wi-Fi 6 Plus: Huawei презентовала новые роутеры

Новости технологии:4 июня компания Huawei представила в Украине 4G Wi-Fi-роутер.

Компания Huawei вчера представила в Украине 4G Wi-Fi-роутер Huawei B535, а сегодня анонсировала целую линейку похожих устройств.

Речь идёт о роутерах серии Huawei Wi-Fi AX3, главной особенностью которых является поддержка стандарта Wi-Fi 6 Plus. Он был создан Huawei на базе существующей технологии Wi-Fi 6 за счёт объединения чипа Gigahome 650 со специальным программным обеспечением. Новый стандарт увеличивает скорость передачи данных, а также улучшает проникновение через стену.

Младшая модель работает на двухъядерном процессоре, а старшая — на четырёхъядерном. Новинки также отличаются количеством встроенной памяти: 128 МБ и 256 МБ. Старшая версия ещё получила поддержку Huawei Share. Благодаря этому можно поднести к нему смартфон Huawei с NFC и он автоматически подключится к сети без ввода пароля. Новинки поддерживают скорость передачи данных до 3000 Мбит/с.

Huawei Wifi AX3 +Wi-Fi 6 160Mhz 5Ghz 2400Mbps pic.twitter.com/K311HDSnaV — Q8Geek Tech | (@Q8GeekTech) February 24, 2020

Продажи новинок начнутся в Украине в начале июля с ценником от 100 евро. Стоимость устройств в гривнах анонсируют перед началом продаж.