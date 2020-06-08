В Южной Корее создали летающего робота KUBeetle-S (Фото, Видео)

Новости технологии:Авторы разработки видят ее будущее как в научных миссиях, так и в военных операциях.

Ученые из Университета Конкук в Южной Корее создали KUBeetle-S - летающего робота, при разработке которого вдохновлялись Allomyrina dichotoma - рогатым жуком из подсемейства Dynastinae семейства пластинчатоусые, одним из крупнейших насекомых на планете, обитающим в Азии.

"Чтобы имитировать полет жука, сначала мы разработали механизм взмахивающего крыла, который может создавать большой угол поворота крыльев и осуществлять подъем, чтобы компенсировать вес KUBeetle-S, - рассказал профессор Хун Чеол Парк. - Поскольку KUBeetle-S не оснащен управляющими поверхностями на хвосте, в отличие от обычного флаера, его взмахи крыльев должны создавать возможность управления только путем изменения кинематики в середине взмахов".

Как рассказывается в одном из исследований ученых, генератор управляющего момента, которым оснащен робот, способен изменять плоскость крыла вправо, влево, вперед и назад. Он интегрирован с легкими серводвигателями, кроме того, им можно управлять через систему управления с обратной связью. KUBeetle-S может переключаться между различными стилями локомоции, среди которых - парящий полет.

Летающий робот KUBeetle-S

"Наша главная цель заключалась в том, чтобы продлить время полета или повысить выносливость KUBeetle-S, - добавляет Парк. -Мы смогли продлить срок службы робота, выбрав аэродинамически эффективное крыло и увеличив его площадь, чтобы она соответствовала нагрузке на крыло с нагрузкой настоящего жука. В частности, мы вырезали внутреннюю область крыла".

Еще одним ключевым преимуществом аппарата стал его маленький вес. "Благодаря простому, но эффективному механизму управления, мы смогли использовать крошечные сервоприводы для снижения веса. 15,8-граммовый KUBeetle-S является самым легким на данный момент роботом с двумя крыльями, который может поддерживать свободный контролируемый полет", - отметил Хоанг Ву Фан, также участвовавший в исследовании.

Общую длительность полета роботизированного жука между тем довели до девяти минут. Кроме того, он может двигаться в любом направлении, летать на открытом воздухе и нести дополнительные полезные нагрузки. В будущем KUBeetle-S планируют использовать не только для перевозок небольших грузов, но и в рамках исследований насекомых для лучшего понимания механизмов их движений.

"В наших следующих исследованиях мы сконцентрируемся на дальнейшем увеличении времени полета робота и установке бортовой системы наблюдения для навигационного полета, - добавляет Фан. - Также планируем выяснить, можно ли улучшить стабильность во время полета: например, перевести его из быстрого полета в режим зависания. <…> А итоговой целью будет автономный полет KUBeetle-S".