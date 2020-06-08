Скачать
Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карантин: в Украине смягчили нормы ограничений касательно работы рынков
Карантин: в Украине смягчили нормы ограничений касательно работы рынков
Эпидемия: в оккупированном Крыму насчитали 623 случаев COVID-19
Эпидемия: в оккупированном Крыму насчитали 623 случаев COVID-19
ПСЖ принял решение по Силве
ПСЖ принял решение по Силве
Samsung Galaxy Unpacked 2020: чего ожидать от предстоящей презентации
Что Samsung покажет на презентации Galaxy Unpacked

В Южной Корее создали летающего робота KUBeetle-S (Фото, Видео)

В Южной Корее создали летающего робота KUBeetle-S (Фото, Видео)
21:53 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии:Авторы разработки видят ее будущее как в научных миссиях, так и в военных операциях.

Ученые из Университета Конкук в Южной Корее создали KUBeetle-S - летающего робота, при разработке которого вдохновлялись Allomyrina dichotoma - рогатым жуком из подсемейства Dynastinae семейства пластинчатоусые, одним из крупнейших насекомых на планете, обитающим в Азии.

"Чтобы имитировать полет жука, сначала мы разработали механизм взмахивающего крыла, который может создавать большой угол поворота крыльев и осуществлять подъем, чтобы компенсировать вес KUBeetle-S, - рассказал профессор Хун Чеол Парк. - Поскольку KUBeetle-S не оснащен управляющими поверхностями на хвосте, в отличие от обычного флаера, его взмахи крыльев должны создавать возможность управления только путем изменения кинематики в середине взмахов".

Как рассказывается в одном из исследований ученых, генератор управляющего момента, которым оснащен робот, способен изменять плоскость крыла вправо, влево, вперед и назад. Он интегрирован с легкими серводвигателями, кроме того, им можно управлять через систему управления с обратной связью. KUBeetle-S может переключаться между различными стилями локомоции, среди которых - парящий полет.

 Летающий робот KUBeetle-S

"Наша главная цель заключалась в том, чтобы продлить время полета или повысить выносливость KUBeetle-S, - добавляет Парк. -Мы смогли продлить срок службы робота, выбрав аэродинамически эффективное крыло и увеличив его площадь, чтобы она соответствовала нагрузке на крыло с нагрузкой настоящего жука. В частности, мы вырезали внутреннюю область крыла".

Британская компания разрабатывает надводный робот необычной конструкции

Еще одним ключевым преимуществом аппарата стал его маленький вес. "Благодаря простому, но эффективному механизму управления, мы смогли использовать крошечные сервоприводы для снижения веса. 15,8-граммовый KUBeetle-S является самым легким на данный момент роботом с двумя крыльями, который может поддерживать свободный контролируемый полет", - отметил Хоанг Ву Фан, также участвовавший в исследовании.

Общую длительность полета роботизированного жука между тем довели до девяти минут. Кроме того, он может двигаться в любом направлении, летать на открытом воздухе и нести дополнительные полезные нагрузки. В будущем KUBeetle-S планируют использовать не только для перевозок небольших грузов, но и в рамках исследований насекомых для лучшего понимания механизмов их движений. 

"В наших следующих исследованиях мы сконцентрируемся на дальнейшем увеличении времени полета робота и установке бортовой системы наблюдения для навигационного полета, - добавляет Фан. - Также планируем выяснить, можно ли улучшить стабильность во время полета: например, перевести его из быстрого полета в режим зависания. <…> А итоговой целью будет автономный полет KUBeetle-S".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Южная Корея, Робот, Жук, KUBeetle-S.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Двойник нашей планеты: ученые обнаружили "суперземлю"
02 Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
03 В Украине - почти 500 новых случаев COVID-19
04 Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
05 "Не раздумывал ни секунды": Элтон Джон оплатил лечение своей бывшей возлюбленной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело МН17: суд завершил заседание
Дело МН17: суд завершил заседание
Рост числа больных: в Кабмине обеспокоены несоблюдением правил карантина
Рост числа больных: в Кабмине обеспокоены несоблюдением правил карантина
Стоимость карантина: в Бельгии оценили убытки для экономики
Стоимость карантина: в Бельгии оценили убытки для экономики
С цветами: Бен Аффлек и Мэтт Дэймон приняли участие в мирном шествии (Фото)
С цветами: Бен Аффлек и Мэтт Дэймон приняли участие в мирном шествии (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь