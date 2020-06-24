Microsoft представила антивирус для Android-устройств

Сегодня, 24 июня, компания Microsoft представила мобильную версию своего фирменного антивируса.

Приложение пока находится на стадии тестирования и его могут попробовать только владельцы Android-устройств, у которых есть корпоративный аккаунт Microsoft 365.

На iOS антивирус выйдет чуть позже.

Мобильный Microsoft Defender умеет сканировать смартфон на наличие вредоносных программ и предотвращать фишинговые атаки. Когда антивирус находит подозрительное ПО, он ограничивает доступ к важным приложениям.

Например, к почтовым клиентам или приложениям банков. Ещё Defender может похвастаться функцией SmartScreen. Она умеет блокировать небезопасные сетевые подключения.