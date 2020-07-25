Обнаружили "дефект": Intel перенесла производство 7-нанометровых процессоров

Процессоры нового поколения Intel появятся не раньше 2022 года.

Как сообщает ВВС, в Intel заявили, что производство чипов следующего поколения будет отложено до 2022 года.

Компания обнаружила "дефект" в своем производственном процессе, что и привело к новой задержке.

По словам экспертов, с такой задержкой Intel рискует дать преимущество своим конкурентам.

Тем временем компания AMD представила первые 7-нанометровые процессоры еще в прошлом году, у в NVIDIA уже есть видеокарты на этом техпроцессе.

Как отмечается, показатель нанометров в техпроцессе указывает на размер транзисторов, и чем меньше число, тем больше транзисторов вмещается на плате. Этот показатель влияет на множество параметров, в частности на производительность и энергоэффективность, поэтому все производители чипов стремятся его снизить.

Как сообщалось раньше, Apple более не будет использовать процессоры Intel.