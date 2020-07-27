Компания Tesla представила "энергетические" обои для смартфонов

В отличие от большинства опций автомобилей этого бренда, "энергетические" обои доступны бесплатно всем желающим.

Представительство Tesla приняло решение порадовать своих поклонников поклонников галереей официальных обоев с изображением электрокара.

"Энергетические обои" – именно так назвали дизайнеры серию из четырех изображений.

На картинках представлен вид из окна автомобиля Tesla на официальный салон компании, "двери-крылья" готовятся к серийному производству Tesla Model Y.

Огромный планшет в салоне Model 3 с видом на зарядные станции SuperCharge, а также два автомобиля бренда на фоне неоновой атмосферы.

Все изображения доступны в разрешении 2560х1439 пикселей.