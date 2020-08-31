Не такой как все: Oppo запатентовала необычный смартфон

Китайская компания Oppo разрабатывает компактный складной смартфон с уникальным дизайном и уже получила патент на этот гаджет.

В отличие от Galaxy Z Flip и Motorola Razr, дисплей выгибается наружу, а не изгибается внутрь, как у других устройств.

Складные смартфоны являются новым трендом в отрасли уже более года, и компании сделали свои предложения довольно заметными. Samsung создала устройство со складывающимся внутрь дисплеем, а Huawei — с экраном, который складывается наружу. Точно так же Moto Razr 2019 переосмыслил дизайн раскладушки, а теперь Oppo патентует устройство, которое изгибается наружу по горизонтали.

Согласно отчету LetsGoDigital, китайский технологический гигант недавно получил патент на складной смартфон, одобренный WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности). В патенте используется уникальный дизайн гибкой трубки — раскладушка экраном наружу.

Несмотря на то, что в развернутом виде дисплей будет большим, при изгибе наружу весь дисплей все равно будет находиться снаружи, но его будет легче носить с собой, а также отпадает необходимость в чехле для смартфона. Такой дизайн также позволит использовать датчик основной камеры в качестве селфи-шутера.

Примечательно, что запатентованное устройство Oppo оснащено модулем определения угла, который вычисляет угол между двумя корпусами. Один корпус предназначен для магнита, а другой — для датчика Холла. Они определяют, как используется устройство, и, в свою очередь, настраивают пользовательский интерфейс в соответствии с ориентацией дисплея.

Механизм складывания поддерживается цилиндрическим шарниром. К сожалению, неизвестно, действительно ли Oppo разработает такое устройство или это всего лишь попытка компании охватить все варианты дизайна.