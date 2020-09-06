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Известна дата презентации нового игрового ноутбука Honor Hunter

Известна дата презентации нового игрового ноутбука Honor Hunter
15:05 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Суббренд Huawei Honor назвав дату презентации игрового ноутбука Honor Hunter.

Раньше ожидалось, что ноутбук дебютирует еще в середине августа, но этого так и не случилось. Теперь же производитель официально подтверждает, что Honor Hunter покажут 16 сентября в Китае.

Кстати, вместе с ним представят еще две модели "умных" часов, они изображены на постере. Но новыми они будут только для Китая, ведь это Honor Watch GS Pro и Watch ES, которые уже анонсировали на выставке IFA 2020.

Также изображение подтверждает подсветку в ноутбуке.

Раньше, чем ожидалось: Pixel 5 и Pixel 4a 5G представят 25 сентября

Напомним, Honor Hunter получит процессоры Intel, но какие именно - пока неизвестно, еще ему приписывают графику AMD и дисплей с диагональю 15 дюймов.

Как сообщалось ранее, компания Honor, вслед за Realme, объявила о своем участии в выставке IFA 2020.

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Honor, Honor Hunter.

Автор:

Телеграф
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