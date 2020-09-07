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Компания Vivo готовит к выходу смарт-часы Watch: что о них известно

Компания Vivo готовит к выходу смарт-часы Watch: что о них известно
11:29 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Компания Vivo начала работу над своими первыми смарт-часами еще несколько месяцев назад. А сейчас стали известны новые подробности о приблизительная дата анонса устройства.

Как сообщает китайский инсайдер Digital Chat Station, Vivo Watch выйдут на рынок в двух размерах. Большая версия (мужская) получит диаметр 46 мм. Какой будет размер у маленькой модели — источник не сообщает. Скорее всего, это 42 или 43 мм.

Часам ещё приписывают цветной OLED-дисплея. Кроме этого они получат NFC-модуль для бесконтактных платежей, датчик для измерения пульса и SpO2, а также множество стандартных для смарт-часов функций. Например, возможность отслеживать сон, разные виды активностей и т.д.

Информации о системе часом пока нет, но можно предположить, что в Китае они выйдут с фирменным ПО, а на глобальном рынке это будет Wear OS. Представить Vivo Watch должны уже до конца этого года.

Vivo назвала дату презентации серии устройств iQOO 5

Кстати, по словам Digital Chat Station, китайский производитель сейчас готовит не только умные часы, но и свой первый смарт-телевизор. 

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Все по теме:

Гаджеты, Технологии, Vivo, Смарт-часы, Техно, Vivo Watch.

Автор:

Телеграф
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