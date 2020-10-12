OPPO объявил дату анонса своего первого смарт-телевизора: характеристики новинки

Компания OPPO официально представит свой первый смарт-телевизор Smart TV уже в этом месяце.

Один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, китайский производитель электроники OPPO объявит о выходе на рынок "умных" телевизоров 19 октября. Мероприятие состоится в Шанхае, Китай.

Слухи о том, что OPPO намерена заняться выпуском смарт-ТВ, ходят еще с прошлого года.

По слухам, телевизор выйдет на рынок в двух версиях: A55UB00 и A65UB00. Младшая получит экран на 55 дюймов, а старшая - 65 дюймов. Обе модели смогут похвастаться 4K-панелью Quantum Dot с частотой обновления картинки 120 Гц и технологией MEMC. В перспективе модельный ряд устройств будет расширяться.

Кроме этого, устройства получат выезжающую фронтальную камеру для организации видеосвязи и аудиосистему Bang & Olufsen. Информации об их ориентировочной цене пока нет.

Добавим, что ранее компания выложила в социальной сети Weibo короткий тизер OPPO Smart TV.

Как сообщал ранее "Телеграф", недавно стало известно, что компания OPPO готовит необычный складной смартфон, патент на который уже получен.