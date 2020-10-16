Скачать
Пятница, 16.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Больницы в Украине забиты пациентами с COVID-19, но министр Степанов настаивает, что половина коек пустует
Больницы в Украине забиты пациентами с COVID-19, но министр Степанов настаивает, что половина коек пустует
Украинские ученые создали вакцину от коронавируса и уже испытали ее на добровольцах
Украинские ученые создали вакцину от коронавируса и уже испытали ее на добровольцах
В Украине почти 6000 новых случаев COVID-19: больше 20 умерших только в Киеве
В Украине почти 6000 новых случаев COVID-19: больше 20 умерших только в Киеве
Что такое "Будапештский меморандум" и почему Зеленский вдруг решил о нем вспомнить
Что такое "Будапештский меморандум" и почему Зеленский вдруг решил о нем вспомнить

Это даже не зрада! Волонтеры возмущены сотрудничеством Украины с "подразделением" китайской разведки

Это даже не зрада! Волонтеры возмущены сотрудничеством Украины с "подразделением" китайской разведки
Обновлено 10:24 Сегодня Телеграф
В США компанию Huawei подозревают в шпионаже

В четверг, 15 октября, Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины заключила соглашение о сотрудничестве с китайской компанией Huawei. Речь идет о меморандуме, который предполагает частно-государственное сотрудничество в сфере кибербезопасности и киберзащиты.

В рядах укранских волонтеров и специалистов по кибербезопасности этот договор вызвал негодование. Дело в том, что в США компанию Huawei внесли в черный список. Президент Дональд Трамп подписал указ, которым запретил Huawei работать на ОС Android и использовать сервисы Google. Еще в середине 2000-х в США заподозрили, что полученную информацию Huawei сливает разведслужбам Китая.

При этом за последние годы китайская компания стала одним из мировых лидеров по продаже смартфонов. США обвинили компанию в краже информации государственного значения, что привело к недоверию со стороны ряда других стран. В частности, с Huawei перестали работать операторы связи Австралии, Японии и Великобритании.

Спикер волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук по этому поводу написал: "Huawei - дочернее предприятие, которое работает непосредственно на Министерство госбезопасности Китая. Грубо говоря - это "дочка" разведки КНР. И это доказанный факт спецслужбаи и официальными источниками США. За что эта "корпорация" и получила санции. А мы им отдаем в вотчину нашу Госслужбу связи! Я напоминаю о массе двусторонних соглашений между КНР и Россией в сфере обороны и обмена информацией".

Его позицию поддержал журналист Антон Швец.

Как сообщалось, глава ФБР назвал Китай главной угрозой США.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Волонтеры, Huawei, Кибербезопасность, InformNapalm.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин повел себя недостойно: в Кремле назревает угроза дворцового переворота
02 В Нагорном Карабахе в упор расстреляли полсотни военных из Азербайджана: жуткие подробности боя
03 Женщины оголили грудь в поддержку финского премьера (фото)
04 Харьков попал в "красную зону": что это значит и какие ограничения введут
05 В "красной зоне" города и целые районы в 16 областях Украины: когда и как ужесточат карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Врач спокойно общался с соседями, хотя знал про свой COVID: журналистка рассказала о смерти отца
Врач спокойно общался с соседями, хотя знал про свой COVID: журналистка рассказала о смерти отца
Зеленский озвучил все вопросы для &quot;опроса&quot; 25 октября
Зеленский озвучил все вопросы для "опроса" 25 октября
Сильное похолодание и дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на конец недели
Сильное похолодание и дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на конец недели
Праздник 16 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 16 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь