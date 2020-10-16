Это даже не зрада! Волонтеры возмущены сотрудничеством Украины с "подразделением" китайской разведки

В США компанию Huawei подозревают в шпионаже

В четверг, 15 октября, Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины заключила соглашение о сотрудничестве с китайской компанией Huawei. Речь идет о меморандуме, который предполагает частно-государственное сотрудничество в сфере кибербезопасности и киберзащиты.

В рядах укранских волонтеров и специалистов по кибербезопасности этот договор вызвал негодование. Дело в том, что в США компанию Huawei внесли в черный список. Президент Дональд Трамп подписал указ, которым запретил Huawei работать на ОС Android и использовать сервисы Google. Еще в середине 2000-х в США заподозрили, что полученную информацию Huawei сливает разведслужбам Китая.

При этом за последние годы китайская компания стала одним из мировых лидеров по продаже смартфонов. США обвинили компанию в краже информации государственного значения, что привело к недоверию со стороны ряда других стран. В частности, с Huawei перестали работать операторы связи Австралии, Японии и Великобритании.

Спикер волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук по этому поводу написал: "Huawei - дочернее предприятие, которое работает непосредственно на Министерство госбезопасности Китая. Грубо говоря - это "дочка" разведки КНР. И это доказанный факт спецслужбаи и официальными источниками США. За что эта "корпорация" и получила санции. А мы им отдаем в вотчину нашу Госслужбу связи! Я напоминаю о массе двусторонних соглашений между КНР и Россией в сфере обороны и обмена информацией".

Его позицию поддержал журналист Антон Швец.

Как сообщалось, глава ФБР назвал Китай главной угрозой США.