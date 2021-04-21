TikTok может потерять миллиарды из-за детских видео: как так получилось

На TikTok подали иск в суд из-за использования данных о детях.

Об этом сообщили BBC News.

Иск подавали от имени миллионов детей в Великобритании и ЕС, которые пользовались популярным приложением для обмена видео.

В случае успеха, каждому пострадавшему ребенку выплатят по тысяче фунтов стерлингов.

В свою очередь в TikTok заявили, что это обвинение безосновательно, и что они будут бороться с ним.

Юристы же утверждают, что приложение использует личную информацию детей, включая номера телефонов, видео, точное местоположение и биометрические данные, без достаточного предупреждения, требуемого законом.

Примечательно, что заявление подается от имени детей, которые пользовались TikTok с 25 мая 2018 года, независимо от того, есть ли у них учетная запись или их настройки конфиденциальности.

Напомним, что ранее 12-летний подросток Джошуа Хейлиесус из Авроры, штат Колорадо, США принял участие в Blackout Challenge и умер.