День Земли – 2021: Google напомнил о важности высаживания деревьев для планеты

Ежегодно, 22 апреля люди по всей планете отмечают День Земли. Не забыли об этом дне и в компании Google.

На главной странице поисковика появилось "напоминание", в виде нового Doodle, которое рассказывает о важности высаживания деревьев для сохранения здоровья планеты Земля для будущих поколений.

Короткий видеоролик, посвященный Дню Земли, в этом году подчеркивает, что каждый может внести свой вклад в сохранение планеты, просто посадив дерево.

"В этот День Земли - и каждый день - мы призываем каждого найти одно маленькое действие, которое они могут совершить, чтобы восстановить нашу Землю. Оно обязательно укоренится и сделает что-то прекрасное", — говорится в сообщении Google.

День Земли - это символический праздник любви и заботы о планете Земля, который отмечается во всем мире с целью продемонстрировать важность защиты окружающей среды.

Создатель нового Doodle рассказал, что очень хотел создать рассказ о важности деревьев. Его вдохновили истории о людях, которые сажали деревья в очень молодом возрасте и заботились о них на протяжении всей своей жизни. И поэтому в этом видеоролике художник Софи Диао оживила маленькую девочку с деревом, которая старела вместе с ним.

"День Земли - это шанс для всех нас сделать шаг назад от повседневной жизни и взглянуть на картину в целом, сделать глубокий вдох и вспомнить, что мы - часть природы",- считает художница.

Ранее, "Телеграф" писал, что 17 апреля Google чествовал память итальянского ученого и врача Лауру Басси. Она стала первой женщиной, которой разрешили преподавать в университете Европы.