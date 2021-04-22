Скачать
Четверг, 22.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
Рекордное число украинцев смогли преодолеть коронавирус за сутки: свежая сводка на 22 апреля
Рекордное число украинцев смогли преодолеть коронавирус за сутки: свежая сводка на 22 апреля
Пасха тут ни при чем: почему в Украине стремительно дорожают яйца и что будет дальше (инфографика)
Пасха тут ни при чем: почему в Украине стремительно дорожают яйца и что будет дальше (инфографика)
Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада
Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада

День Земли – 2021: Google напомнил о важности высаживания деревьев для планеты

День Земли – 2021: Google напомнил о важности высаживания деревьев для планеты
Обновлено 07:40 Сегодня Телеграф

Ежегодно, 22 апреля люди по всей планете отмечают День Земли. Не забыли об этом дне и в компании Google

На главной странице поисковика появилось "напоминание", в виде нового Doodle, которое рассказывает о важности высаживания деревьев для сохранения здоровья планеты Земля для будущих поколений. 

Короткий видеоролик, посвященный Дню Земли, в этом году подчеркивает, что каждый может внести свой вклад в сохранение планеты, просто посадив дерево. 

"В этот День Земли - и каждый день - мы призываем каждого найти одно маленькое действие, которое они могут совершить, чтобы восстановить нашу Землю. Оно обязательно укоренится и сделает что-то прекрасное", — говорится в сообщении Google. 

 

День Земли - это символический праздник любви и заботы о планете Земля, который отмечается во всем мире с целью продемонстрировать важность защиты окружающей среды.

Создатель нового Doodle рассказал, что очень хотел создать рассказ о важности деревьев. Его вдохновили истории о людях, которые сажали деревья в очень молодом возрасте и заботились о них на протяжении всей своей жизни. И поэтому в этом видеоролике художник Софи Диао оживила маленькую девочку с деревом, которая старела вместе с ним. 

"День Земли - это шанс для всех нас сделать шаг назад от повседневной жизни и взглянуть на картину в целом, сделать глубокий вдох и вспомнить, что мы - часть природы",- считает художница.

Ранее, "Телеграф" писал, что 17 апреля Google чествовал память итальянского ученого и врача Лауру БассиОна стала первой женщиной, которой разрешили преподавать в университете Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 199

Все по теме:

Google, Технологии, День Земли, Doodle, Техно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тысячи людей скандируют "Путин – убийца!": видео из Москвы и Петербурга
02 "За*бали короли жизни": в сети бурно обсуждают видео нападения на дорожников в Киеве
03 Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада
04 "Вы против команды, бл**ь": Бущан не подбирал слов, защищая Луческу (видео)
05 "Готовьтесь": Жириновский захотел за деньги повесить российский флаг над Киевом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Депутат из Одессы попала в базу &quot;Миротворца&quot;: что она натворила
Депутат из Одессы попала в базу "Миротворца": что она натворила
Чехия поставила России ультиматум по поводу дипломатов
Чехия поставила России ультиматум по поводу дипломатов
Двое из трёх украинцев используют российский Viber (инфографика)
Двое из трёх украинцев используют российский Viber (инфографика)
Какой праздник 22 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 22 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь