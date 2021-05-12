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Среда, 12.05.2021
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Технологии сделали людей заложниками "теплой ванны", и остановить это может только война, потоп или метеорит

Технологии сделали людей заложниками "теплой ванны", и остановить это может только война, потоп или метеорит
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Технологический прогресс ограничил людей в свободе выбора, свободе слова, приватности и безопасности.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал эксперт-экономист, соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"Поздравляю! Вы уже живете в новом Мире, к которому ещё не готовы;)

1. Государства теряют суверенитет, уступая роль корпорациям

2. Свободы выбора нет

3. Свободы слова нет

4. Приватности нет

5. Правды и справедливости нет

6. Безопасности нет

7. Предсказуемого будущего нет...

Сейчас поясню)

На днях меня заблокировала ведущая Социальная Сеть (СС) по жалобе кремлевских ботов. Пост касался парада в Москве. Наговорили, что я оскорбляю то ли секс меньшинства, то ли людей с ограниченными возможностями, то ли еще что то...

Но суть не в нем.

Данный прецедент показал всего лишь один из аспектов Нового Мира.

Эта Корпорация  имеет аккаунты более 2 млрд человек по всему миру - 25% от всего (!) человечества и почти половина взрослого дееспособного населения планеты Земля!

Попробуйте представить, какие это даёт возможности;)

За месяц можно поднять до 20 тысяч долларов: как в TikTok зарабатывают на доверчивых пользователях

1. Кто владеет информацией, тот владеет Миром.

СС владеет доступом к аккаунтам пользователей.

Ее алгоритмы определяют что и кому показывать.

Или не показывать и блокировать.

И что это, как не владение информацией?

И мощь мировых лидеров меркнет перед этим глобальным субъектом.

Вспомните бан Трампа социальными сетями и невозможность даже технически инициировать антимонопольное расследование;)

Но все делается в рамках закона!

2. Кто платит, тот и заказывает музыку.

Не секрет, что политические партии имеют свои бюджеты, которые наполняются донорами.

И никто просто так с деньгами не расстаётся.

Как никто не наказывает своих же доноров.

Корпорации не просто финансируют избирательные компании, они согласовывают отдельные политики, цели, которые обещает достичь поддерживаемая партия.

Мощь и доступ к капиталу на фото ниже

Совокупная капитализация 5-ти крупнейших hi-tech компаний США более $8 трлн, что в 2 раза больше федерального бюджета страны (!)

Очевидно, что капитализация (стоимость акций) не равно деньгам на счетах компании, но для того, что бы влиять столько и не нужно.

И, заметьте, все легально;)

Аpple представила незаменимый гаджет для рассеянных (фото)

3. Потеря государствами суверенитета

Юридически, страны и госинституты продолжат существование, но как инструмент.

Избирательная система хакнута.

Интернет маркетинг рулит.

99% людей принимают решения эмоционально и эти эмоции формируются, не в последнюю очередь, контентом, который они потребляют.

Точнее, который им скармливают.

И новые политики это не те, кто имеет бюджеты на печать газет, бордов, а те, кого вам показывают и продвигают в сети, в том числе СС.

И на ваш выбор внешние акторы влияют больше, чем ваша система ценностей и убеждений.

Ведь даже кровавый диктатор может быть представлен в образе ангела, дарящего людям счастье.

Но уточню, хакнута не избирательная система, а модель принятия избирателями решений.

Так что, все по закону;)

4. Потеря права выбора.

Продолжаю, но уже не про политику

Вы покупаете вещи, продукты, контент.

Вы свободны в своём выборе, но (!)

вы не свободны в «палитре выбора».

Вы выбираете не из всего спектра доступных опций, а только из того, что Вам дают для выбора)

Это как в супермаркете. Вы покупаете не то мороженное, которое любите и выбрали бы из всех возможных опций, а одно из, например, пяти видов, что Вам дают для выбора.

И вы свободны выбрать;))

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Другое дело, что вы можете пойти в другой супермаркет  или в магазин у дома или в кафе или в ларёк... но здесь Вы в интернет...

- в каком количестве социальных сетей вы представлены? А какое соотношение времени, проведённое в них?

- Какими поисковиками вы пользуетесь? А какое соотношение между ними в вашем использовании?

Вы, на самом деле, практически не имеете альтернатив. Вы заложники комфортной «тёплой ванны» к которой привыкли. И... вы в ловушке и уже не сами выбираете, а употребляете то, что Вам дают)

И все легально;)

5. Потеря свободы слова.

Буду краток.

Вы можете говорить и думать, что угодно. Но не в сети.

Вы клиент и подписали (кликнули) "пользовательское соглашение", которое определило ограничение вас в правах. И вы с этим согласились.

Значит, все, что выходит за рамки позволенные СС - может быть удалено, а Вы заблокированы.

И все легально;)

6. Потеря приватности.

Здесь тоже кратко.

Все что вы пишите в сети - является предметом анализа.

СС и поисковики имеют ваш четкий психологический портрет, ваши предпочтения, болезни, тайны, круг контактов, контрагентов, эмоциональное состояние.

Известны ваши маршруты и даже то, что вы не пишете, а говорите вслух в зоне приема вашего гаджета.

И это не только про приватность. Эта информация собирается и продаётся.

Это про превращение вас в товар (!)

Информация о вас продаётся рекламодателям, а Вы продаетесь как целевая аудитория продавцам.

И здесь возвращаемся к п.4

Все законно;)

Жесты, позы, мимика, реакция на слова и события помогают ИИ определить политические взгляды человека

7. Усиление диктатур.

Если думаете, что корпорации окончательно победят государства, ошибаетесь, наиболее эффективно им противостоят и будут в этом успешны страны с тоталитарным режимом.

В Частности, Китай уже успешно обкатал систему «социального рейтинга», а так же модель слежки за гражданами с использованием - камер, контроля интернет-трафика, работы гаджетов.

И это в их правовом поле тоже легально)

8. Иная справедливость и правосудие.

СС все сильнее будут определять права, обязательства и контролировать их реализацию, а так же наказывать, за нарушения.

В отличие от классического правосудия, где между нарушением и наказанием могут проходить месяцы, даже годы, в СС процесс санкций - автоматизирован и может применяться моментально.

А теперь оглянитесь вокруг себя, вы существуете только потому, что о вас есть электронные записи:

- банковские счета

- Интернет-транзакции

- Электроне паспорта, страховки, документы

- Реестры

А теперь представьте, что это все будет заблокировано или к этому ограничат доступ?

И Вы сами подписали пользовательское соглашение, не прочитав его...

И это тоже все законно;)

Что дальше?

- Hi-Trch компании Мега эффективны.

- Корпоративная модель управления позволяет быстро реагировать на вызовы, система развития позволяет оперативно создавать новые решения и продукты.

- Государство - это архаичное прошлое. Его стремление к стабильности является тормозом в быстро меняющемся мире, в котором стабильности уже больше никогда не будет.

- А стремление к социальным гарантиям делает его неповоротливым и утяжеленным.

Мощь корпораций растёт. И финансовая и доступ к мозгам людей и во влиянии на правительства и государства.

Они все больше напоминают тот гриб, что умеет получать контроль над насекомыми, превращая их в инструмент достижения своих целей.

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Так что, готовимся к Новому Миру где:

1. Государственные границы будут стираться

2. Международную политику будут определять Корпорации через финансируемые ими международные институты и сильные тоталитарные режимы.

3. Суверенные деньги уступят в надежности и доверии валютам корпораций

4. Расслоение общества будет увеличиваться

5. Покрытие планеты спутниковым интернетом усилит корпорации, убив локальных провайдеров, а вместе с этим монополизирует каналы передачи данных и доступ к хранилищам

6. Человек все больше будет пикселем в большой матрице решений корпораций и все меньше человеком

7. Тем не менее, будет все больше попыток хакать уже новую систему, что будет усиливать хаос и неопределённость

8. Обратного пути нет)

Остановить эту линию «прогресса» может только глобальный катаклизм вроде войны, Всемирного потопа или метеорита.

Но это уже было не раз.

Теперь и вы живите с этим;)"

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Все по теме:

Интернет, Соцсети, Социальные сети, Блог, Анатолий Амелин.
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