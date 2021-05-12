Технологии сделали людей заложниками "теплой ванны", и остановить это может только война, потоп или метеорит

Технологический прогресс ограничил людей в свободе выбора, свободе слова, приватности и безопасности.
Такое мнение на своей странице в Facebook высказал эксперт-экономист, соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин.
"Поздравляю! Вы уже живете в новом Мире, к которому ещё не готовы;)
1. Государства теряют суверенитет, уступая роль корпорациям
2. Свободы выбора нет
3. Свободы слова нет
4. Приватности нет
5. Правды и справедливости нет
6. Безопасности нет
7. Предсказуемого будущего нет...
Сейчас поясню)
На днях меня заблокировала ведущая Социальная Сеть (СС) по жалобе кремлевских ботов. Пост касался парада в Москве. Наговорили, что я оскорбляю то ли секс меньшинства, то ли людей с ограниченными возможностями, то ли еще что то...
Но суть не в нем.
Данный прецедент показал всего лишь один из аспектов Нового Мира.
Эта Корпорация имеет аккаунты более 2 млрд человек по всему миру - 25% от всего (!) человечества и почти половина взрослого дееспособного населения планеты Земля!
Попробуйте представить, какие это даёт возможности;)
1. Кто владеет информацией, тот владеет Миром.
СС владеет доступом к аккаунтам пользователей.
Ее алгоритмы определяют что и кому показывать.
Или не показывать и блокировать.
И что это, как не владение информацией?
И мощь мировых лидеров меркнет перед этим глобальным субъектом.
Вспомните бан Трампа социальными сетями и невозможность даже технически инициировать антимонопольное расследование;)
Но все делается в рамках закона!
2. Кто платит, тот и заказывает музыку.
Не секрет, что политические партии имеют свои бюджеты, которые наполняются донорами.
И никто просто так с деньгами не расстаётся.
Как никто не наказывает своих же доноров.
Корпорации не просто финансируют избирательные компании, они согласовывают отдельные политики, цели, которые обещает достичь поддерживаемая партия.
Мощь и доступ к капиталу на фото ниже
Совокупная капитализация 5-ти крупнейших hi-tech компаний США более $8 трлн, что в 2 раза больше федерального бюджета страны (!)
Очевидно, что капитализация (стоимость акций) не равно деньгам на счетах компании, но для того, что бы влиять столько и не нужно.
И, заметьте, все легально;)
3. Потеря государствами суверенитета
Юридически, страны и госинституты продолжат существование, но как инструмент.
Избирательная система хакнута.
Интернет маркетинг рулит.
99% людей принимают решения эмоционально и эти эмоции формируются, не в последнюю очередь, контентом, который они потребляют.
Точнее, который им скармливают.
И новые политики это не те, кто имеет бюджеты на печать газет, бордов, а те, кого вам показывают и продвигают в сети, в том числе СС.
И на ваш выбор внешние акторы влияют больше, чем ваша система ценностей и убеждений.
Ведь даже кровавый диктатор может быть представлен в образе ангела, дарящего людям счастье.
Но уточню, хакнута не избирательная система, а модель принятия избирателями решений.
Так что, все по закону;)
4. Потеря права выбора.
Продолжаю, но уже не про политику
Вы покупаете вещи, продукты, контент.
Вы свободны в своём выборе, но (!)
вы не свободны в «палитре выбора».
Вы выбираете не из всего спектра доступных опций, а только из того, что Вам дают для выбора)
Это как в супермаркете. Вы покупаете не то мороженное, которое любите и выбрали бы из всех возможных опций, а одно из, например, пяти видов, что Вам дают для выбора.
И вы свободны выбрать;))
Другое дело, что вы можете пойти в другой супермаркет или в магазин у дома или в кафе или в ларёк... но здесь Вы в интернет...
- в каком количестве социальных сетей вы представлены? А какое соотношение времени, проведённое в них?
- Какими поисковиками вы пользуетесь? А какое соотношение между ними в вашем использовании?
Вы, на самом деле, практически не имеете альтернатив. Вы заложники комфортной «тёплой ванны» к которой привыкли. И... вы в ловушке и уже не сами выбираете, а употребляете то, что Вам дают)
И все легально;)
5. Потеря свободы слова.
Буду краток.
Вы можете говорить и думать, что угодно. Но не в сети.
Вы клиент и подписали (кликнули) "пользовательское соглашение", которое определило ограничение вас в правах. И вы с этим согласились.
Значит, все, что выходит за рамки позволенные СС - может быть удалено, а Вы заблокированы.
И все легально;)
6. Потеря приватности.
Здесь тоже кратко.
Все что вы пишите в сети - является предметом анализа.
СС и поисковики имеют ваш четкий психологический портрет, ваши предпочтения, болезни, тайны, круг контактов, контрагентов, эмоциональное состояние.
Известны ваши маршруты и даже то, что вы не пишете, а говорите вслух в зоне приема вашего гаджета.
И это не только про приватность. Эта информация собирается и продаётся.
Это про превращение вас в товар (!)
Информация о вас продаётся рекламодателям, а Вы продаетесь как целевая аудитория продавцам.
И здесь возвращаемся к п.4
Все законно;)
7. Усиление диктатур.
Если думаете, что корпорации окончательно победят государства, ошибаетесь, наиболее эффективно им противостоят и будут в этом успешны страны с тоталитарным режимом.
В Частности, Китай уже успешно обкатал систему «социального рейтинга», а так же модель слежки за гражданами с использованием - камер, контроля интернет-трафика, работы гаджетов.
И это в их правовом поле тоже легально)
8. Иная справедливость и правосудие.
СС все сильнее будут определять права, обязательства и контролировать их реализацию, а так же наказывать, за нарушения.
В отличие от классического правосудия, где между нарушением и наказанием могут проходить месяцы, даже годы, в СС процесс санкций - автоматизирован и может применяться моментально.
А теперь оглянитесь вокруг себя, вы существуете только потому, что о вас есть электронные записи:
- банковские счета
- Интернет-транзакции
- Электроне паспорта, страховки, документы
- Реестры
А теперь представьте, что это все будет заблокировано или к этому ограничат доступ?
И Вы сами подписали пользовательское соглашение, не прочитав его...
И это тоже все законно;)
Что дальше?
- Hi-Trch компании Мега эффективны.
- Корпоративная модель управления позволяет быстро реагировать на вызовы, система развития позволяет оперативно создавать новые решения и продукты.
- Государство - это архаичное прошлое. Его стремление к стабильности является тормозом в быстро меняющемся мире, в котором стабильности уже больше никогда не будет.
- А стремление к социальным гарантиям делает его неповоротливым и утяжеленным.
Мощь корпораций растёт. И финансовая и доступ к мозгам людей и во влиянии на правительства и государства.
Они все больше напоминают тот гриб, что умеет получать контроль над насекомыми, превращая их в инструмент достижения своих целей.
Так что, готовимся к Новому Миру где:
1. Государственные границы будут стираться
2. Международную политику будут определять Корпорации через финансируемые ими международные институты и сильные тоталитарные режимы.
3. Суверенные деньги уступят в надежности и доверии валютам корпораций
4. Расслоение общества будет увеличиваться
5. Покрытие планеты спутниковым интернетом усилит корпорации, убив локальных провайдеров, а вместе с этим монополизирует каналы передачи данных и доступ к хранилищам
6. Человек все больше будет пикселем в большой матрице решений корпораций и все меньше человеком
7. Тем не менее, будет все больше попыток хакать уже новую систему, что будет усиливать хаос и неопределённость
8. Обратного пути нет)
Остановить эту линию «прогресса» может только глобальный катаклизм вроде войны, Всемирного потопа или метеорита.
Но это уже было не раз.
Теперь и вы живите с этим;)"