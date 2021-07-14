В самолетах Boeing нашли новый дефект: подробности

В лайнерах Boeing, которые пока не распродали авиакомпаниям, обнаружили новую производственную проблему.

По информации Федерального авиационного управления США (FAA), дефекты нашли в самолетах концерна марки 787 Dreamliner. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что проблему обнаружили в носовой части фюзеляжа некоторых самолетов Boeing этой серии. Однако они не были допущены к полетам и только проходили проверки, находясь в инвентарном списке непоставленных самолетов компании.

Сейчас инженеры решают, вносить ли правки в конструкции самолетов 787 Dreamliner, которые уже находятся в эксплуатации.

Тем временем в Boeing, пишет СМИ, данную проблему пока не комментируют.

Напомним, после ЧП с выполнявшим рейс из Денвера в Гонолулу пассажирским самолетом Boeing 777 компании United Airlines, когда у воздушного судна в полете начал распадаться правый двигатель, корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты всех самолётов этого семейства "777" с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112.