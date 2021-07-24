Скачать
Суббота, 24.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украинцы массово выезжают за город: цены растут в разы и это не предел
Украинцы массово выезжают за город: цены растут в разы и это не предел
Олимпиада: как проходила церемония открытия Игр в Токио (фото)
Олимпиада: как проходила церемония открытия Игр в Токио (фото)
Формула Штайнмайера: почему Германия начала давить на Украину и как должен поступать Киев
Формула Штайнмайера: почему Германия начала давить на Украину и как должен поступать Киев
Итоги дня 23 июля: открытие Олимпиады в Токио, увольнение главы Внешней разведки, скандал из-за "Сватов"
Итоги дня 23 июля: открытие Олимпиады в Токио, увольнение главы Внешней разведки, скандал из-за "Сватов"

Samsung разработал устройство для отслеживания неприятного запаха изо рта

Samsung разработал устройство для отслеживания неприятного запаха изо рта
02:28 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Маленькое устройство размером с большой палец человека, которое сможет анализировать дыхание и определять его качество сконструировала международная группа ученых. Нацелено оно на сероводород, который вызывает неприятное дыхание изо рта. 

Об этом сообщает Sci-News.

Изобретение принадлежит ученым из Кореи и США, в частности докторам Иль-Ду Киму (Il-Doo Kim) из Корейского передового института науки и технологий и Как Намкуну ( Kak Namkoong) из Передового технологического института Samsung. 

Галитоз - неприятный запах изо рта - это симптом многих заболеваний. Среди них не только стоматологические проблемы, но и болезни желудочно-кишечного тракта, диабет, болезни печени и почек. Чтобы диагностировать галитоз как можно раньше, используют мониторинг сероводорода.

До изобретения ученых требовалось дорогое тестирование в лаборатории. С помощью нановолокон которые реагируют с сероводородом ученые объединили датчик газа с датчиками влажности, температуры и давления в небольшом прототипе. Он пригоден для самодиагностики. 

Результаты обнадеживают - устройство правильно распознало неприятный запах изо рта в 86% случаев. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Китае заработало беспилотное такси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 179

Все по теме:

США, Samsung, Ученые, Изобретение, Корея, Запах, Галитоз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Требование РФ срочно обязать Украину дать воду в Крым: ЕСПЧ вынес вердикт по обеспечительным мерам
02 Формула Штайнмайера: почему Германия начала давить на Украину и как должен поступать Киев
03 "Ухожу с гордо поднятой головой": в МВД произошло еще одно громкое увольнение
04 Жители жалуются на химический запах и головную боль: в России наводнения размыли радиоактивный могильник (видео)
05 Строительство жилья для военных: топ-чиновник Минобороны попался на взятке в $1 млн (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под видом фотосессии спортивного белья тренер снимал &quot;порнушку&quot; с малолетними спортсменками
Под видом фотосессии спортивного белья тренер снимал "порнушку" с малолетними спортсменками
Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция
Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция
&quot;Ухожу с гордо поднятой головой&quot;: в МВД произошло еще одно громкое увольнение
"Ухожу с гордо поднятой головой": в МВД произошло еще одно громкое увольнение
День княгини Ольги: народные приметы и запреты 24 июля
День княгини Ольги: народные приметы и запреты 24 июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь