Samsung разработал устройство для отслеживания неприятного запаха изо рта

Маленькое устройство размером с большой палец человека, которое сможет анализировать дыхание и определять его качество сконструировала международная группа ученых. Нацелено оно на сероводород, который вызывает неприятное дыхание изо рта.

Об этом сообщает Sci-News.

Изобретение принадлежит ученым из Кореи и США, в частности докторам Иль-Ду Киму (Il-Doo Kim) из Корейского передового института науки и технологий и Как Намкуну ( Kak Namkoong) из Передового технологического института Samsung.

Галитоз - неприятный запах изо рта - это симптом многих заболеваний. Среди них не только стоматологические проблемы, но и болезни желудочно-кишечного тракта, диабет, болезни печени и почек. Чтобы диагностировать галитоз как можно раньше, используют мониторинг сероводорода.

До изобретения ученых требовалось дорогое тестирование в лаборатории. С помощью нановолокон которые реагируют с сероводородом ученые объединили датчик газа с датчиками влажности, температуры и давления в небольшом прототипе. Он пригоден для самодиагностики.

Результаты обнадеживают - устройство правильно распознало неприятный запах изо рта в 86% случаев.

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