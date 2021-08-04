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Отказ от экспериментов над животными поставит Запад в еще одну зависимость от Китая, - перевод статьи The Economist

Отказ от экспериментов над животными поставит Запад в еще одну зависимость от Китая, - перевод статьи The Economist
13:11 Сегодня Телеграф

Группы активистов, существующие в различных странах Европы и Америки, выступают за ограничение и запрет проведения медицинских исследований на животных. Они делают это, пытаясь избавить животных от страданий, но их старания могут пагубно сказаться на развитии западной науки.

Недавняя статья на сайте "The Economist" ближе знакомит читателя с сутью вопроса. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Человеческий мозг, вероятно, самый сложный объект на земле. Он содержит 85 млрд нервных клеток и триллионы взаимосвязей. По мере того как эти клетки обрабатывают информацию, люди испытывают сознание и мысли. Мозг делает еще более загадочным тот факт, что его можно исследовать только при жизни. Чтобы по-настоящему понять мозг, нужно исследовать его, пока он функционирует внутри тела.

Немногие люди в здравом уме стали бы добровольно вставлять современные инструменты и датчики в свой живой мозг. Это часто связано с тем, что просверливание черепа может привести к повреждению мозга или заражению. И поэтому нейробиологи, стремящиеся понять человеческий мозг, обращаются к ближайшим животным родственникам человечества, приматам.

Это вызывает споры. Полезность обезьян в качестве модели для изучения неврологии человека также повышает ставки проведения над ними экспериментов: чем в большей степени их мозг может служить аналогом человеческого, тем больше это предполагает, что они, вероятно, аналогичным образом испытывают страдание. Активисты-правозащитники справедливо отмечают, что обезьяны не могли бы согласиться на такое обращение. Маловероятно, что они согласились бы, если бы смогли это сделать.

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Подобное противоречие оказало неодинаковое влияние на весь мир. В Европе и Америке под давлением групп по защите прав животных количество нейробиологических исследований, проводимых на обезьянах, остается неизменным или сокращается. Там действуют или рассматриваются законы, требующие прекращения использования животных для исследований. Но исследования обезьян в области нейробиологии по-прежнему бурно развиваются в Китае и Японии.

Америка и Европа должны сократить этот разрыв. Позволить Китаю продвинуться вперед в науке о мозге без создания сопоставимой программы исследований было бы стратегически глупо. Китайская лаборатория нейробиологии в Шанхае уже привлекла одного из ведущих исследователей из Германии и его лабораторию. По мере того как он и его коллеги разрабатывают новые способы получения доступа к мозгу и манипулирования им, Китай будет первым, кто ощутит плоды этих усилий. Чтобы не зависеть от Китая в отношении доступа к таким знаниям, Америке и Европе необходимо действовать уже сейчас.

Более глубокие знания о мозге не всегда приносят пользу. Учитывая официальную политику китайского государства по слиянию военного и гражданского общества, вероятно, мало что можно сделать, чтобы помешать Коммунистической партии Китая получить возможность создавать нейрооружие на основе своих программ исследования мозга, если они принесут плоды. Но либеральные общества должны, по крайней мере, следить за тем, чего можно добиться и как это работает, с помощью исследовательских программ, находящихся под их собственным контролем.

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И если бы лаборатории в Китае и Японии разработали методы лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, в результате исследований мозга обезьян, западные страны практически не смогли бы отказаться от покупки их для лечения своих граждан. Предоставление другим выполнять грязную работу по генерированию знаний с использованием средств, которые вы считаете неэтичными, и в то же время поощрение этого путем увеличения спроса - это не значит занять высокие моральные позиции. Это лицемерие. Западным странам лучше самостоятельно проводить необходимые, но вызывающие беспокойство исследования, работая в соответствии со стандартами, которые они считают необходимыми.

Принятие на себя ответственности за причиняемые ими страдания начинается с проведения в Америке и Европе высококачественных исследований приматов. Также имеет смысл идти в ногу с расширением Китая. Нейробиологи должны смелее публично защищать свою работу. Правительства должны защищать свою способность проводить юридическое обоснование этих исследований.

Некоторых экспериментов на обезьянах можно избежать, используя компьютерное моделирование или выращивая клетки мозга в чашках Петри. Но в настоящее время мозг настолько плохо изучен, что исследование живых существ еще какое-то время будет иметь важное значение. Радикальной альтернативой использованию обезьян в нейробиологии было бы полагаться на людей, которые согласятся на это. В конце концов, люди уже участвуют в биомедицинских исследованиях и охотно надевают оборудование для неинвазивного сканирования мозга.

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Установить датчики внутри черепа, рядом с человеческими нейронами, по-прежнему сложно. Однако инструменты, используемые для исследования мозга, становятся все меньше и менее инвазивными. Однажды они могут больше походить на вводимую кремниевую пыль, чем на имплантируемое электронное устройство. Такие инструменты сделают перспективу получения информированного согласия от людей менее пугающей. Но чтобы дойти до этого момента, людям придется какое-то время полагаться на обезьян. Люди еще недостаточно хорошо понимают свой мозг, чтобы безопасно изучать себя. 

Интересные факты про мозг

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Все по теме:

Китай, США, Европа, Наука, Изучение мозга, Нейробиология, исследования мозга, опыты на животных.
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