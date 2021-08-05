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В Ухане нашли "оружие" против коронавируса: подробности

В Ухане нашли "оружие" против коронавируса: подробности
23:28 Чт, 5 Август 2021 Телеграф

В Китае, где в 2019 году обнаружили первые случаи коронавируса, разработали своеобразное оружие против этой болезни - уникальную ультрафиолетовую лампу для очистки поверхностей.

О новинке от компании HGC Technology Co. Ltd и Уханьского промышленного института оптоэлектроники сообщает China Daily.

Известно, что в устройстве HGC-UVC имеется ультрафиолетовый светодиод с длиной волны между 260 и 280 нанометров.

Исследования показали, что если лампу направить на поверхность с различными вирусами и бактериями, то 99,99% из них погибнет. Не устоит перед новинкой и коронавирус, который будет уничтожен спустя 10 минут работы модуля. 

В Китае говорят, что данная разработка более эффективна, чем обычные ртутные лампы-дезинфекторы. К тому же, она потребляет в разы меньше энергии и может проработать до 50 000 часов подряд. Когда ноу-хау поступит в продажу и сколько будет стоить, пока не сообщается.

Напомним, британские ученые из Имперского колледжа Лондона обнародовали результаты нового исследования насчет того, каковы шансы вакцинированных людей заразиться коронавирусом.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Китай, Разработка, Ухань, Лампа, Коронавирус, Лампа против ковида.
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