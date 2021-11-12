Запретные "евробляхи" все еще можно растаможить: как работает схема и в чем риски

Схемы по растаможке авто на еврономерах не помогут избежать наказания

В соцсетях стали появляться советы для владельцев авто на европейских номерах, которые не успели растаможить свои машины до 11 ноября, когда в стране заработали новые правила легализации. Свой взгляд на ситуацию также выразили юристы.

Об этом пишет UBR.

Чтобы избежать штрафов за нерастаможенный автомобиль, в сети предлагают купить документы на авто с украинской регистрацией, которые позже можно будет использовать в качестве оригиналов для "евроблях". В свою очередь юристы отмечают, что подобные схемы могут стать причиной не только штрафа, но и более серьезных последствий.

Кроме покупки "двойника" в интернете предлагают подделывать техпаспорта или перебить вин-код.

Юрист ОО "Авто Евро Сила" Иван Казачук отмечает, что уже сейчас известны случаи, когда люди приобретают документы на зарегистрированные в Украине авто, которые побывали в ДТП. После этого владельцу авто с еврономерами предлагают заменить номера на украинские и использовать "новый" техпаспорт.

По словам юриста, в случае, если об этой схеме станет известно правоохранителям, ответственность за это понесет не продавец, а покупатели документов. В случае использования "неродных" документов, их владельцу придется отвечать за неправомерное вмешательство в агрегат машины, подделку документов, а также использование поддельных документов.

Иван Казачук говорит, что в соответствии со ст. 358 УК за подделку документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов в нашей стране грозит штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан до 1 135 000 грн. Также за использование документов на чужой автомобиль могут наложить арест на срок до шести месяцев или ограничить свободу на срок до двух лет.

Также бывают случаи, когда вин-код кузова автомобиля – за это тоже предусмотрена уголовная ответственность. Это может быть наказание в виде штрафа от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 250 грн — 283 750 грн), исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Украине нуждающиеся смогут бесплатно получить авто.