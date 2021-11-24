В мире появился первый двухэтажный автобус на электротяге: как он выглядит

Благодаря электротяге новинка в мире авто будет перевозить туристов без шума и пыли

Один из крупнейших автопроизводителей Бельгии Van Hool к своему 75-летию представил обновленный туристический автобус TDX25E, оснащенный электротягой.

Это транспортное средство имеет два этажа и официально считается первым в мире, имеющим подобную архитектуру, передает vanhool.be.

Двухэтажный автобус, рассчитанный на 69 пассажиров

С 1982 года, когда компания впервые представила свои "даблдекеры", было спроектировано более 3500 двухэтажных автобусов, которые теперь курсируют в 19 странах мира, 1200 из них — на электротяге.

Как отмечают в компании, новая модель автобусов TDX25E Astromega рассчитана на перевозку 69 пассажиров: 18 человек будут ездить на первом этаже, еще 51 — путешествовать на втором.

Автобус TDX25E Astromega, оснащенный электротягой

Движется автобус с помощью силового агрегата Siemens, а батареи Proterra американского производства будут обеспечивать около полутысячи километров запаса хода на одной зарядке.

Компания насчитывает около 3500 работников, которые создают автобусы в Конингсуикте (Бельгия) и Скопье (Северная Македония).

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