Кризис автопрома: украинцам сулят новые проблемы с покупкой подержанных автомобилей

Купить авто в Украине станет накладней.

В Украине могут резко вырасти цены на подержанные автомобили. При том их цены уже с начала 2022 года могут подняться на 15-20%.

Об этом сообщает общественная организация "Автоевросила".

Причиной тому кризис в автомобильной промышленности, который наблюдается во всем мире. Из-за того, что производители не справляются с растущим спросом на основных рынках, там заметно поднялись цены на б/у автомобили. На украинском рынке ситуация пока стабильна и на то есть несколько причин:

значительное количество "евроблях" на рынке;

в Украину ввозят автомобили со средним возрастом в 13 лет, а вот более новые машины на рынок попадают реже;

в стране еще остался определенный запас импортных автомобилей, которые не станут продавать по более высоким ценам из-за достаточного предложения на рынке.

По мнению аналитиков, в 2022 году же этот запас иссякнет и цены неизбежно поползут вверх. В сообщении отмечено, что цены будут расти в течение следующих 6 месяцев и могут подняться на 15-20%.

Как сообщалось ранее, в Украине могут ввести "налог на дорогие покупки". Ним предусмотрено, что люди, которые не смогут пояснить, откуда у них деньги на приобретение, будут вынуждены заплатить 18% от его стоимости.

Кроме того, есть вероятность, что будет усложнена жизнь и для любителей подержанных автомобилей. В частности, они могут столкнуться с необходимостью платить утилизационный сбор.