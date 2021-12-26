Укр

"Мы видим неравенство": в украинской авиакомпании рассказали, как работает соглашение об "Открытом небе" с ЕС

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Украинские авиаперевозчики пока не получили преимуществ от "открытого неба"
Украинские авиаперевозчики пока не получили преимуществ от "открытого неба"

Европейские компании получили возможность летать внутри Украины, а украинские перевозчики пока не могут летать внутри ЕС.

Еще в октябре Украина и Европейский союз подписали договор о едином авиационном пространстве или, как его еще называют, "открытом небе". Однако украинские авиакомпании пока от него ничего не получили.

Об этом рассказал "Телеграфу" главный исполнительный директор компании SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

В первую очередь, он указал, что авиаперевозчики Украины выступают за повышения качества предоставляемых услуг, а потому поддерживают заключение этого договора.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока от соглашения получают выгоду лишь европейские авиаперевозчики. В частности он напомнил, что рынок в Европе всегда отличался очень высокой конкурентностью, из-за чего там использовались все частоты, чего нельзя было сказать об Украине, где спрос на авиаперевозки невысокий.

"Открытое небо" позволило европейским компаниям получить доступ к украинским авиамаршрутам, что лишь усилило конкурентное давление на отечественную индустрию. Добавляет сложностей также то, что Европейские компании получили право совершать перелеты внутри Украины, а вот украинские компании не получили права летать внутри ЕС.

"В этом я вижу неравенство", — говорит Сероухов.

Также он добавил, что из-за карантинных ограничений усилилась конкуренция и на внутриукраинском рынке. Падения спроса на перелеты сказалось на лизинговых ставках на самолеты, из-за чего появились несколько новых компаний.

Это по словам главы SkyUp позволит отечественному рынку развиваться и улучшать качество услуг, однако для европейских компаний особо ничего не изменилось, они как были в Украине, так и останутся в будущем.

Больше о том, как обстоят дела в отрасли авиаперевозок и о том, какие риски существуют для пассажиров и компаний читайте в материале "Телеграф": "Авиаперевозчики стараются не заправлять самолеты в Украине, чтобы не переплачивать", — Дмитрий Сероухов, CEO SkyUp Airlines.

Теги:
#Украина #ЕС #Открытое небо #Авиаперевозки #SkyUp
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