Разгоняется до 100 км/ч: украинский умелец перевел свою "Волгу" на дрова (видео)

Расход ГАЗа-31029 на 100 км - около мешка дров.

В селе Осовцы Камень-Каширского района Волынской области автолюбителей на дороге может удивить необычный автомобиль — "Волга" на дровяной тяге. Ее переоборудовал местный мастер Олег Семенюк.

Видео с транспортным средством опубликовали в соцсети "Инстаграм".

Аппарат размещается у "Волги" в багажнике. Он представляет собой газогенератор, когда дрова сгорают — газ приводит в действие двигатель. Такой же принцип работы — у машин с ГБО. Переделку мастер выполнил еще несколько лет назад, опираясь на информацию из интернета. Стоила такая "модернизация" около сотни долларов и уже успела помочь сэкономить на топливе примерно 50 тысяч гривен.

Волга на дровах ездит по Волынской области

Едет такая машина не далеко — на 50 километров, развить скорость свыше 100 км в час не получится, но владелец может взять с собой дополнительный запас — мешка дров хватает, чтобы увеличить дальность поездки на 100 км.

На этом модернизатор не останавливается: он доработает газогенератор и "протюнингует" уже другую машину — агрегат станет меньше.

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Отметим, что в Украине перевод "Волги" на дровяную тягу не уникален — такой проект пять лет назад реализовал умелец из Полтавы.

Ранее "Телеграф" писал про мастера, переделавшего "Запорожец" в эксклюзивный передвижной дом.