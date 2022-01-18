Укр

Разгоняется до 100 км/ч: украинский умелец перевел свою "Волгу" на дрова (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
24
Вместо багажника - необычный агрегат Новость обновлена 18 января 2022, 10:26
Вместо багажника - необычный агрегат

Расход ГАЗа-31029 на 100 км - около мешка дров.

В селе Осовцы Камень-Каширского района Волынской области автолюбителей на дороге может удивить необычный автомобиль — "Волга" на дровяной тяге. Ее переоборудовал местный мастер Олег Семенюк.

Видео с транспортным средством опубликовали в соцсети "Инстаграм".

Аппарат размещается у "Волги" в багажнике. Он представляет собой газогенератор, когда дрова сгорают — газ приводит в действие двигатель. Такой же принцип работы — у машин с ГБО. Переделку мастер выполнил еще несколько лет назад, опираясь на информацию из интернета. Стоила такая "модернизация" около сотни долларов и уже успела помочь сэкономить на топливе примерно 50 тысяч гривен.

Волга на дровах ездит по Волынской области

Едет такая машина не далеко — на 50 километров, развить скорость свыше 100 км в час не получится, но владелец может взять с собой дополнительный запас — мешка дров хватает, чтобы увеличить дальность поездки на 100 км.

На этом модернизатор не останавливается: он доработает газогенератор и "протюнингует" уже другую машину — агрегат станет меньше.

Отметим, что в Украине перевод "Волги" на дровяную тягу не уникален — такой проект пять лет назад реализовал умелец из Полтавы.

Ранее "Телеграф" писал про мастера, переделавшего "Запорожец" в эксклюзивный передвижной дом.

Теги:
#Волга #Модернизация #Дрова
Переговоры России и США были неоднозначными
Политика
Это очень тревожно: политолог сделал три вывода для Украины из переговоров Путина с Западом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Переговоры России и США были неоднозначными
Это очень тревожно: политолог сделал три вывода для Украины из переговоров Путина с Западом
Дата публикации
Категория
Украинские военные продолжают обучение
"Совок" должен остаться в прошлом: главком ВСУ назвал свою главную задачу
Дата публикации
Категория
ЦРУ - главный разведорган США за рубежом
Глава ЦРУ тайно приезжал в Киев из-за угрозы большого вторжения России
Дата публикации
Категория
Постановка на учет не значит военную повинность
Надо все исправить: Зеленский отреагировал на скандал с воинским учетом для женщин
Дата публикации
Категория
Украинские подразделения реформируют до стандартов НАТО
Канада и Британия усилили военную поддержку Украины: подробности