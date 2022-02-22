Что делать, если автомобиль подозрительно шумит: советы водителям

Звук исправного автомобиля не должен раздражать.

Каждый автомобиль должен быть исправен не только потому, что в сентябре в Украине должны вернуть техосмотр. Это требуется, прежде всего, для безопасности движения. Иногда происходит так, что снаружи исправное транспортное средство начинает издавать странные звуки и неприятный шум.

О чем это может свидетельствовать и как справиться с этим, рассказал "АвтоПортал".

Почему автомобиль подозрительно шумит?

Каждый автомобиль имеет свой специфический звук, который в большей степени создает двигатель. Однако звучание исправного авто точно не должно создавать дискомфорта.

Если автомобиль стучит, гремит, обрывает звук – это свидетельствует о том, что один из узлов или агрегатов механизма работает неправильно. Реагировать на это нужно немедленно.

Если автомобиль стучит – это свидетельствует об образовании люфта, возникающего от естественного износа. Если странно шумит — это говорит, что какие-то детали трутся друг о друга, или об что-то постороннее.

Автовладельцам, если сразу обратиться на СТО возможности нет, советуют попытаться установить, с какой стороны раздается подозрительный звук. Если это удалось, то обнаружить испорченную запчасть будет не проблематично.

Какие звуки авто говорят о том, что нужно вызвать эвакуатор?

Есть такие звуки двигателя, которые могут указывать на серьезную поломку, в частности, что касается двигателя. В таких случаях вмешиваться самому не стоит, рискуете вообще остаться без колес.

Стук низкого тона, внезапно возникающий в нижней части двигателя и усиливающийся при нагрузке – это может указывать на стук коренных подшипников и свидетельствовать о сильном износе двигателя. На таком двигателе ехать очень опасно, поэтому следует вызвать эвакуатор.

Ритмичный, звенящий металлический звук среднего тона, появляющийся неожиданно в средней части блока цилиндров – такой звук вызывают шатунные подшипники. Если стук значительно возрастает при увеличении нагрузки и сопровождается аварийным падением давления масла – глушите двигатель и ищите эвакуатор.

Металлические стуки, возникающие при разгоне автомобиля – свидетельствуют о заправке некачественным низкооктановым топливом или отказом датчика детонации. В такой ситуации можно продолжать движение, но только в направлении автосервиса.

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