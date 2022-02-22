Укр

Что делать, если автомобиль подозрительно шумит: советы водителям

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
23
О чем говорит звук двигателя – ликбез для владельцев авто Новость обновлена 22 февраля 2022, 16:34
О чем говорит звук двигателя – ликбез для владельцев авто

Звук исправного автомобиля не должен раздражать.

Каждый автомобиль должен быть исправен не только потому, что в сентябре в Украине должны вернуть техосмотр. Это требуется, прежде всего, для безопасности движения. Иногда происходит так, что снаружи исправное транспортное средство начинает издавать странные звуки и неприятный шум.

О чем это может свидетельствовать и как справиться с этим, рассказал "АвтоПортал".

Почему автомобиль подозрительно шумит?

Каждый автомобиль имеет свой специфический звук, который в большей степени создает двигатель. Однако звучание исправного авто точно не должно создавать дискомфорта.

Если автомобиль стучит, гремит, обрывает звук – это свидетельствует о том, что один из узлов или агрегатов механизма работает неправильно. Реагировать на это нужно немедленно.

Если автомобиль стучит – это свидетельствует об образовании люфта, возникающего от естественного износа. Если странно шумит — это говорит, что какие-то детали трутся друг о друга, или об что-то постороннее.

Автовладельцам, если сразу обратиться на СТО возможности нет, советуют попытаться установить, с какой стороны раздается подозрительный звук. Если это удалось, то обнаружить испорченную запчасть будет не проблематично.

Какие звуки авто говорят о том, что нужно вызвать эвакуатор?

Есть такие звуки двигателя, которые могут указывать на серьезную поломку, в частности, что касается двигателя. В таких случаях вмешиваться самому не стоит, рискуете вообще остаться без колес.

Стук низкого тона, внезапно возникающий в нижней части двигателя и усиливающийся при нагрузке – это может указывать на стук коренных подшипников и свидетельствовать о сильном износе двигателя. На таком двигателе ехать очень опасно, поэтому следует вызвать эвакуатор.

Ритмичный, звенящий металлический звук среднего тона, появляющийся неожиданно в средней части блока цилиндров – такой звук вызывают шатунные подшипники. Если стук значительно возрастает при увеличении нагрузки и сопровождается аварийным падением давления масла – глушите двигатель и ищите эвакуатор.

Металлические стуки, возникающие при разгоне автомобиля – свидетельствуют о заправке некачественным низкооктановым топливом или отказом датчика детонации. В такой ситуации можно продолжать движение, но только в направлении автосервиса.

Ранее "Телеграф" сообщал самые популярные советы автомобилистам, как быстро справиться с запотевшими окнами.

Теги:
#Автомобиль #Транспорт #Звук #СТО #Поради
Российский лидер Владимир Путин
Политика
Путин просит парламент об использовании армии России за рубежом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российский лидер Владимир Путин
Путин просит парламент об использовании армии России за рубежом
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кулеба
Разрыв дипотношений с Россией: Кулеба озвучил решение МИДа
Дата публикации
Категория
Путин грубо нарушил международное право, признав "ЛДНР"
Путин кардинально изменил стратегию по Украине: 5 основных выводов после признания "ЛНР-ДНР"
Дата публикации
Категория
По мнению Эрдогана, Кремль нарушил международное право
Турция ответит в Черном море: Эрдоган отреагировал на признание "ЛДНР" Россией
Дата публикации
Категория
Запад постепенно "атакует" Россию экономическими ограничениями
Мир выступил против Путина: какие санкции получает РФ после признания “Л-ДНР”