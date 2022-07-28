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Хитрости замены фильтров в авто: что нужно знать водителям

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Игнорировать замену этих составляющих авто не стоит, ведь могут быть неприятные последствия Новость обновлена 28 июля 2022, 16:54
Игнорировать замену этих составляющих авто не стоит, ведь могут быть неприятные последствия

Фильтры гораздо быстрее засоряются, если ездить по бездорожью

Фильтров в автомобиле много и на каждый из них возложена своя очень важная функция — одни чистят масла, другие воздух, а третьи — фильтруют бензин. Их очень важно вовремя заменять, если есть желание, чтобы "железная ласточка" служила дольше и не ломалась в ответственные моменты.

Как часто менять фильтры в машине и где их вообще искать рассказали специалисты компании Bolt, передает "Телеграф". Смазочные, топливные, воздушные и салонные фильтры рассчитаны на определенный километраж, который проезжает автомобиль, поэтому сроки их замены могут отличаться.

Смазочный фильтр

Этот фильтр очищает масло, которым смазываются поршни, коленвал, кулачковый вал и другие подвижные части двигателя. Сроки его замены зависят от типа двигателя и его индивидуальных особенностей, однако большинство производителей авто рекомендуют ставить новый фильтр вместе со смазкой, а значит, их нужно менять каждые 7-15 тысяч километров или раз в 2-3 года. В грузовых автомобилях смазку и фильтры нужно заменять чаще, ведь нагрузка у таких авто выше.

Воздушный фильтр

Этот фильтр очищает поток воздуха, который попадает в двигатель, чтобы сжигать топливо, от пыли и частиц песка. Если воздушный фильтр забивается – в двигателе может ухудшаться тяга, поскольку силовой установке не хватает кислорода. Автомеханики рекомендуют заменять его раз в 20-23 тысячи километров. Обычно замена топливного фильтра выполняется при прохождении техобслуживания.

Салонный фильтр

Этим фильтром оснащены почти все современные автомобили. Он выполняет функцию очистки воздуха, поступающего в салон через печку или воздуховоды. Многие игнорируют замену салонного фильтра, однако делать это не стоит, если не хотите, чтобы он покрылся плесенью или грибком и начал выделять из-за этого неприятный запах. Производители советуют поменять салонный фильтр каждые 20-25 тыщ км. Но все зависит от условий, при которых автомобиль эксплуатируется. В больших городах или при езде по полям его следует заменять чаще. Следует добавить, что от этого фильтра зависит еще и система климат-контроля, поэтому нужно следить за его исправностью.

Топливные элементы

Они отвечают за фильтрацию бензина или солярки, поступающих в двигатель. От качества очистки зависит состояние топливной системы. Кроме того, топливные элементы защищают цилиндры от повреждений и царапин.

Современные двигатели имеют два типа очистных установок: грубую и тонкую очистку. Первый вид выполняется в виде капроновой сетки с мелкофракционной решеткой. Он задерживает большие частицы, попавшие в бензобак. Второй тип выполняется из специальной бумаги или полимера. Может задерживать растворенные в топливе добавки, влагу и т.п.

Если у вас выносные изделия, то каждые 30–40 тысяч км. Если встроены в бензонасос, то через 80-100 тысяч. При использовании некачественного топлива эти элементы забиваются еще быстрее поэтому если залили в бак что-то не то, нужно сразу заменить топливные элементы.

Ранее "Телеграф" сообщал, стоит ли заправлять авто биотопливом или спиртовым бензином.

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