Семь секретов для легкого вождения, о которых не расскажут в автошколе

Лайфхаки для начинающих и не только

Вождение автомобилем – это навык, требующий много практики и опыта. Хотя автошкола предоставляет фундаментальные знания и навыки, которые помогут начинающему водителю, существуют некоторые секреты, которые помогут вам управлять автомобилем комфортнее и легче.

"Телеграф" собрал секреты для легкого вождения, о которых обычно не говорят в автошколе. Вот некоторые из них.

Расположение колес

Некоторые водители, особенно начинающие или недавно сменившие авто, не ощущают габаритов транспортного средства. Развить это чувство поможет одно упражнение.

Необходимо примять обычную бутылку из пластика и положить ее на асфальт перед машиной. Когда вы начинаете двигаться, старайтесь наехать на нее колесами поочередно с левой и правой стороны.

Следить за движением высоких авто впереди

Во время движения нужно обращать внимание не только на то ТС, которое впереди вас, но и на далее. Посмотрите, нет ли перед вами автобусов или грузовиков, ведь им лучше видно, что происходит на дороге.

Это поможет вам понять, что впереди в полосе что-нибудь случилось. А если высокий автомобиль остановился на пешеходном переходе с двумя полосами, вам также нужно остановиться, хотя вы не видите, почему. Если это ТС остановилось, значит, оно пропускает пешехода. Кстати, это очень частая причина наезда на людей в пределах пешеходного перехода.

Важно: если транспорт в соседней полосе тормозит, вы тоже должны притормозить, чтобы убедиться, что движению ничто не мешает.

Если машина не заводится, не паникуйте

Есть много причин, почему авто не заводится. Чаще всего это происходит из-за разрядки аккумулятора. И эта проблема обычно застает водителей врасплох. Поэтому сначала попробуйте разогреть аккумулятор с помощью включения аварийки, света фар или радио. Зачастую такой лайфхак помогает.

Что делать, если ваша машина не заводится, рассказывает владелец автосервиса:

Чтобы легче парковаться, правильно настройте зеркала

Если боковые зеркала или зеркало заднего вида неправильно настроены, образуется слепая зона. Из-за нее не только трудно парковаться, но и можно попасть в аварию, не заметив автомобиль на другой полосе.

Проверить это можно так: начинайте сдавать назад параллельно со стоящим сбоку автомобилем. Смотрите в боковое зеркало. В тот момент, когда он перестанет отображаться в зеркале, вы должны увидеть его глазами.

Если вы новичок и еще не умеете мастерски парковаться, лучше делайте это задом, а не передом. Так в зеркалах хорошо виден бордюр и вы не поцарапаете диски.

Есть также много лайфхаков по парковке от экспертов, как на этом видео:

Не забывайте о кондиционере

О кондиционере не стоит забывать даже в те времена года, когда он фактически не нужен. Включайте его иногда хотя бы ненадолго. Так трубки кондиционера не пересохнут.

Ночью нужно опускать зеркало заднего вида

Немногие знают, но зеркало имеет 2 режима — дневной и ночной. Чтобы переключиться на ночной режим, просто поменяйте его наклон, немного опустив. Так вам не будет мешать свет фар едущих сзади автомобилей.

Научитесь стартовать с ручного тормоза

Если вы стоите в пробке под гору, и вам нужно тронуться, машина будет катиться вниз. Однако часто водители сзади подъезжают слишком близко, не соблюдая дистанцию. А водитель в машине впереди волнуется, чтобы не создать аварийную ситуацию. В таких случаях нужно научиться стартовать с ручного тормоза.

А о том, как двинуться под горку и не заглохнуть, очень подробно рассказывается в этом видео:

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