В Киеве заметили электрокар со странным дизайном за 20 000 долларов (фото)

Количество электрокаров в Украине растет безумными скоростями. Каждый день на улицах появляется все больше и больше "электричек".

Некоторые из них эксклюзивные и необычные. К примеру, на днях на улицах Киева заметили очень необычный автомобиль, сообщает ТопЖир.

Что известно об электрическом ORA Good Cat

Речь идет о новеньком ORA Good Cat – китайском электрокаре с приличными техническими характеристиками и приятным ценником. Интересно, что он стоит всего 20 тысяч долларов. Это означает прямую конкуренцию с известными "электричками" как Nissan Leaf или Volkswagen ID.

ORA Good Cat выпускают в 2 версиях – Classic Edition и Special Edition. Запас хода составляет 401 и 501 км соответственно. Их оборудуют двигателями мощностью в 143 и 171 лошадиную силу. В Киеве заметили более мощный вариант этого авто. Максимальная скорость ограничена в 150 км/ч.

"Электричка" имеет необычный дизайн экстерьера – плавные линии кузова, крыша будто немного срезана, а еще есть огромные круглые фары. ORA Good Cat позиционируется как городской 5-местный хэтчбек.

Производитель также заявляет о голосовом управлении авто, наличии цифрового кластера с двумя 10-дюймовыми дисплеями. Внутри дизайн имеет некоторые ретро особенности: стильные визуальные эффекты, интересные кнопки управления и т.д. Также производитель предоставляет 4-летнюю гарантию на авто или до достижения отметки в 150 тысяч пробега.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец за 3 года эксплуатации потратил на свой автомобиль всего 5 тысяч гривен.