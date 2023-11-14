Украинцам предложили новый седан Citroen за 16 тысяч долларов

Он очень экономный

На украинский рынок выходит новый седан Citroen C-Elysee. Автомобиль предлагается в специальной версии по выгодной цене и оптимальному количеству оснастки салона.

Citroën C-Elysée является компактным седаном, производимым с 2012 года. С тех пор автомобиль получил несколько апгрейдов.

Что известно о Citroen C-Elysee: технические характеристики

Автомобиль обладает стильным и современным дизайном, характерным для бренда Citroën. Удобство и практичность были учтены при разработке интерьера и экстерьера. Citroën C-Elysée имеет компактные размеры, поэтому лучше всего подойдет для города. У автомобиля довольно просторный багажник – на 506 литров.

Седан всегда отличался экономичными двигателями. Предлагаемая в Украине версия LIVE оснащена 1,6-литровым бензиновым атмосферным двигателем, который может развивать мощность в 115 лошадиных сил. Автомобиль предлагается с 5-ступенчатой "механикой".

Длина машины составляет 442 см, колесная база 265 см. Сзади для пассажиров будет достаточно места.

В топовой комплектации седан имеет систему круиз-контроля, ABS и ESP, климат-контроль, две подушки безопасности, бортовой компьютер, сенсорный дисплей диагональю в 7 дюймов и многое другое. Цены на авто начинаются с 600 тысяч гривен (в пересчете на доллар США выходит немного больше, чем 16 000).

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