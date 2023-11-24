Tesla далеко не на первом месте: рейтинг самых дорогих автомобильных брендов 2023 года

В общем рейтинге компаний первое место среди всех брендов занимает Apple

Эксперты составили рейтинг самых дорогих автомобильных брендов в 2023 году. Как оказалось, американская Tesla далеко не на первом месте, хоть ее авто и бьют рекорды по продажам.

Hейтинг мировых брендов опубликовало агентство Interbrand. Подробности на этот счет сообщает Укравтопром.

Interbrand составляет свой ежегодный список лучших мировых брендов, определяя их стоимость и влияние на бизнес компаний.

Ценность бренда Toyota достигла $64,5 млрд, Mercedes-Benz – $61,4 млрд, а BMW – $51,1 млрд.

Tesla заняла четвертое место. Одиозный Илон Маск смог построить компанию с капиталом в $49,9 млрд. За ней следует японская Honda с $24,4 млрд. Далее – Hyundai с $20,4 млрд и Audi – $16,3 млрд.

Также в ТОП-100 рейтинга 2023 года попали следующие автомобильные бренды:

· Porsche (47-е место) – $16,2 млрд;

· Volkswagen (50-е место) – $15,1 млрд;

· Ford (51-е место) – $14,9 млрд;

· Nissan (63-е место) – $12,7 млрд;

· Ferrari (70-е место) – $10,8 млрд;

· Kia (88-е место) – $7 млрд.

В общем рейтинге компаний первое место среди всех брендов занимает Apple ($502,7 млрд).

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