Новенькие Kia оказались в центре скандала: в них самостоятельно выстреливают подушки безопасности

Если это происходит во время движения, может произойти авария

Перед запуском в серию каждый автомобиль тщательно проверяют, подвергают его жестким проверкам и краш-тестам. Но иногда даже после этого на рынок выходят машины с серьезными неисправностями.

Так и произошло с новенькими Kia Seltos и Soul 2024. Подушки безопасности у них срабатывают без причины. Об этом сообщает Сarscoops.

Насколько распространена проблема

На сегодня известно по меньшей мере о 2 случаях самостоятельного срабатывания подушек безопасности. Один из них еще не успели продать – он стоял на складе.

Когда дилер увидел, что в авто выстрелили подушки, он позвал инженера. Тот изучил журнал, где отображаются все записи о срабатывании подушек и не обнаружил никакой информации.

Второй случай произошел на трассе. К счастью, в результате этого случая никто не пострадал. После этого в компании приступили к расследованию. Они обнаружили, что диффузоры в подушках безопасности дефектны. Их изготовила компания Hyundai Mobis.

Такие дефектные подушки установлены в 2,4 тысячи Kia Seltos и Soul. Их все увезут в сервисные центры и проверят. Если неисправность будут обнаружены, подушки безопасности заменят.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Tesla вынуждена отозвать миллионы машин. О проблемах с автопилотом этого автомобиля было известно еще давно, но отозвали машины после скандальной публикации влиятельного издания.