Назван еще один самый надежный двигатель: им оборудованы некоторые модели Toyota и Lexus

Эти машины могут проехать 500 тысяч километров и даже больше

В мировом автопроме всегда отличались качественные и надежные автомобили, которые могут прослужить кучу лет. Такие машины находятся на пике популярности, и именно из-за надежности их не боятся покупать даже в подержанном состоянии.

Среди качественных автомобилей особого внимания заслуживают продукты марки Toyota. Особенно те, которые оснащены двигателем Toyota 1/2/3UZ-FE.

Как оказалось, этот мотор стал настоящим открытием, ведь он один из самых надежных в мире. Принадлежит он к семейству V-образных восьмицилиндровых бензиновых двигателей, производившихся с 1989 по 2018 год. Использовались они в представительских и спортивных автомобилях японского автопроизводителя и выпускались с автоматическими коробками передач.

Какие модели оснащены двигателем Toyota 1/2/3UZ-FE

Сочетание мощности и безупречной надежности делает этот двигатель идеальным для использования в разных классах автомобилей. В частности, ими оборудованы некоторые седаны, внедорожники и пикапы. Это Toyota Tundra, Land Cruiser и Sequoia. Также он используется в роскошных моделях от Lexus – LX и GX.

Ранее "Телеграф" писал о самых надежных моделях авто Hyundai/Kia. Им не страшны экстремально высокие пробеги.