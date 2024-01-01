Huawei и BAIC выпустят чисто электрический умный седан

Это будет очень классный умный автомобиль

С компанией Huawei хотят работать сразу четыре крупных автомобильных компании. Это BAIC BJEV, Seres, Chery и JAC.

В частности, в сотрудничестве с BAIC BJEV компания Huawei выпустит первый новый чисто электрический автомобиль. Об этом сообщает Carnewschina.

Каким будет электромобиль BAIC BJEV-Huawei

BAIC BJEV и Huawei готовятся к выпуску полноразмерного электрического седана. Может быть, будет еще и большой седан. Прототип уже создан, и он будет представлен в первой половине 2024 года.

Ранее стало известно, что компания BAIC BJEV получила от Huawei несколько торговых марок STELATO. Вероятно, так и будет называться общий бренд по производству электромобилей.

BAIC BJEV будет отвечать за создание платформы для транспортного средства и производство. А Huawei, по-видимому, будет заниматься операционной системой, умными технологиями и другими продуктами, которые войдут в каналы продаж в будущем.

Ранее Huawei и JAC создали автомобиль под кодовым названием Х6. Он уже разработан и выйдет в конце следующего года. В то же время, эти компании также создали модель MPV. Она выйдет в начале 2025 года.

Как ранее сообщал Телеграф, популярные электрокары сравнили в реальных условиях. Электрокары сравнивали по таким показателям, как производительность, запас хода, динамика и цена.