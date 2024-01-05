Хотел выделиться? В Киеве горе-водитель припарковался во весь тротуар (фото)

Его предлагают наказать кирпичом на капоте.

По какой-то причине водителей, нагло и откровенно не мудро паркующихся, с каждым годом не становится меньше. И неизвестно, какими мыслями руководствуются владельцы таких автомобилей, которые паркуются поперек проезда или прохода.

Так и случилось на днях в Киеве. Соответствующее фото еще одного героя парковки публикует телеграмм-канал dtp.kiev.ua.

Водитель Haval перекрыл "передком" весь тротуар

Водитель китайского внедорожника припарковался таким образом, что не оставил никакого прохода для пешеходов на тротуаре. При этом на фото видно, что другие водители припарковались вдоль, а он решил оставить свой автомобиль диагонально. Почему? Пока не известно. Инцидент произошел на улице Бориспольской.

Соцсети, как всегда, разразились комментариями с оценкой действий этого водителя. Публикуем самые интересные из них.

Кстати, на фото показан один из новейших внедорожников китайского концерна по выпуску автомобилей Haval. Этот экземпляр, выпущенный в 2021 году, был доставлен из-за границы. Это среднеразмерный кроссовер, который просто мега популярен в Китае. Авто может быть оснащено 1,5 или 2-литровыми двигателями с автоматической или механической коробкой передач.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину привезли внедорожник, созданный скандальным британским миллиардером. Его создание сопровождалось большими ссорами.