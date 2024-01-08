В Украине дали тюремный срок водителю, авто которого имело колеса разного размера

То, что машина была неисправна, доказали в суде

В Украине только недавно начали наказывать водителей, управлявших технически неисправным транспортным средством. Ранее подобная практика встречалась только в исключительных случаях.

Однако когда неисправное транспортное средство повлекло за собой ДТП, и в суде доказали причинно-следственную связь, такого нарушителя вполне может ожидать реальный срок. Так и произошло недавно в Тернопольской области. Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных дел.

Суть дела

В октябре возле села Песчатинцы в Кременецком районе Тернопольской области произошло ДТП — водитель автомобиля VOLKSWAGEN JETTA с двумя пассажирами в салоне нарушил правила дорожного движения и врезался в дерево.

Экспертизой установлено, что водитель управлял технически неисправным транспортным средством — на обеих осях машины были установлены шины разных моделей, с разными рисунками протектора, а также разного размера. В результате ДТП один из пассажиров получил тяжелые телесные повреждения (разрыв селезенки с внутрибрюшным кровотечением, постгеморрагическую анемию, ЧМТ, сотрясение мозга, пневмоторакс и другое). Другой пассажир получил тяжелые переломы ног.

Водителя судили по ч. 2 ст.286 УК Украины, он признал вину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права вождения на 1 год. Однако он был освобожден от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Также фигурант уголовного дела должен оплатить около 5 тысяч гривен за проведение инженерно-транспортной и автотехнической экспертиз, устанавливавших техническое состояние транспортного средства.

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