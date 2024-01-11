Один из самых мощных американских спорткаров был замечен на украинских дорогах (фото)

Это один из самых быстрых спорткаров мира

Chevrolet Corvette C8 Stingray (2020) – один из самых быстрых автомобилей мира. Он развивает 495 лошадиных сил, что делает его одним из самых мощных спорткаров на рынке.

Один из таких автомобилей ездит по улицам Украины. Соответствующее фото сделано в Харькове и опубликовано на инстаграм-странице spoiler.carspotter.

Chevy C8 Corvette 2020 – что известно об этом спорткаре

Chevrolet Corvette C8 Stingray можно охарактеризовать как мощный, манёвренный и практичный спортивный автомобиль. Он предлагает отличную управляемость и характеристики.

Вот основные его характеристики:

Мощный двигатель: 6,2-литровый V8 развивает 495 лошадиных сил и 470 фунт-фут крутящего момента. Это делает C8 Stingray одним из самых мощных спортивных автомобилей на рынке.

Маневренность: жесткий кузов и совершенная подвеска обеспечивают отличную управляемость. C8 Stingray быстро и точно реагирует на команды водителя.

Практичность: C8 Stingray имеет относительно просторный салон для спортивного автомобиля. Он может вместить до четырех человек, а багажник имеет объем 356 литров.

Этот двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивающей плавное и быстрое переключение передач. Благодаря ему C8 Stingray разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды и имеет максимальную скорость 312 км/ч.

C8 Stingray имеет жесткий кузов и совершенную подвеску, что обеспечивает отличную управляемость. Она позволяет автомобилю быстро и точно реагировать на команды водителя.

В салоне C8 Stingray имеет широкий выбор технологий, включая 12-дюймовую информационно-развлекательную систему и систему помощи водителя. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также навигация, потоковое видео и музыка.

Система помощи водителю имеет такие опции как адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, предупреждение о столкновении и автоматическое переключение дальнего света. Стоимость такого авто стартует от 60 тысяч долларов, но может отличаться в зависимости от комплектаций и характеристик.

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