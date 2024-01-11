Не нужно заряжать: в Нидерландах создали уникальный электрокар за $6 тысяч

Им можно управлять без водительского удостоверения

На проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2024 показали очень интересный электрокар. Он весит всего 360 кг.

Это небольшой двухместный электромобиль, разгоняемый до 45 км/ч. Запас его хода составляет 100 километров, сообщается на официальном сайте компании.

Нидерландский городской электромобиль Squad Solar City Car будет стоить немногим более 6 тысяч долларов. Его производство начнется уже в следующем году.

Что известно о Squad Solar City Car

Известно, что электрокар создали два изобретателя из Нидерландов, ранее работавшие над электрокаром Lightyear. Он снабжен солнечными батареями. Этот электрокар будет работать благодаря схожей технологии. Батареи установлены на крыше. В Нидерландах их можно зарядить за 1 день на 22 км запаса хода.

Интересно, что у Squad Solar City Car снимаются двери, поэтому авто может стать гольф-каром. Также можно сложить пассажирское сиденье – для перевозки груза. Есть также небольшой отсек для груза за задним сиденьем.

Электрокар маломощный (4 кВт), и всего 5,5 лошадиных сил. Поэтому им можно управлять с 16 лет и без водительских прав (в некоторых странах ЕС).

Ранее "Телеграф" сообщал, что китайцы выпустили новый электрокроссовер за $21 тысячу. Этот автомобиль имеет запас хода более 500 км.