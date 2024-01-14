За популярное нарушение ПДД арестовывают на 10 суток: кому приготовиться

Лучше не попадаться

Новые правила технического осмотра транспортных средств были введены в прошлом году. Однако и сейчас многие водители не знают, что из-за одного из очень популярных нарушений удастся избежать ответственности.

Однако это работает не так. Против водителей, управляющих автомобилем без документа о техническом осмотре, могут применить административный арест. Рассказываем, кому обязательно нужно пройти техосмотр в 2024 году.

Когда патрульные останавливают водителя (при нарушении ПДД или по другой причине), он обязательно должен предъявить техпаспорт на авто, свое водительское удостоверение и документ о прохождении технического осмотра.

Детали правонарушения

Происходит это только при условии, что транспортное средство находится в перечне тех, которые обязательно должны проходить техосмотр. Пока в Украине не у всех водителей требуют этот документ.

Если ТС есть в этом перечне, а талона нет, действия водителя квалифицируют по ч. 4 статьи 121 КУоАП и составляют на него административный протокол. Согласно ему, нарушитель должен оплатить штраф в размере 340 гривен. Но если в течение года этот же водитель совершит повторное правонарушение, его могут лишить права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев. Есть еще другой вид наказания, который может избрать суд по своему усмотрению – это административный арест сроком от 5 до 10 суток.

Арест также суд может назначить, если водитель-нарушитель просит не лишать его права вождения, и выбирает этот вид наказания. Так и произошло недавно в Черниговской области. Согласно делу об административном правонарушении № 734/848/23, водитель искренне покаялся. Суд назначил ему наказание в виде 5 суток ареста.

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