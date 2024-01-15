SAIC и GM выпустили компактный внедорожник с запасом хода 401 км

Электровнедорожник будет очень дешевым

Сегодня в Китае представили новенький пятидверный внедорожник под названием Baojun Yep Plus. Он создан новым брендом SGMW, в который входят такие известные в Поднебесной бренды по производству авто как SAIC и Wuling. Их партнером является американский General Motors.

На рынок автомобиль выйдет уже в первом квартале этого года. Издание Carnewschina подробно рассказывает о нем.

Что известно о Baojun Yep Plus

Электровнедорожник получит электродвигатель мощностью 75 кВт, а максимальная его скорость будет составлять 150 километров в час. Запас хода – 401 км.

В прошлом году корпорация выпустила трехдверную Baojun, которую называли китайской версией Suzuki Jimny. У него была длина почти 3,4 метра, электромотор на 50 кВт и батарея на 28, 1 кВт·ч. Запас хода его составлял 303 километра. Автомобиль оказался не очень популярным – продано всего 15 тысяч экземпляров. Не помогло даже то, что машина была недорогой – всего 12 тысяч долларов.

Baojun Yep Plus довольно похож на трехдверную версию. Он имеет серые диски, белую крышу с черными стойками, а дверь багажника поворотная. Самой большой особенностью автомобиля является 5 дверей.

Что касается "начинки", то Baojun Yep Plus будет иметь двигатель на 75 кВт и будет развивать 101 лошадиную силу мощности. Емкость аккумулятора не раскрывается, но известно, что запас хода составит 401 км. Предварительную цену уже называют — чуть больше 21 тысячи долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о лучших автомобилях и концепт-карах, показанных на выставке CES® 2024. Это крупнейшее технологическое мероприятие, которое проводится ежегодно.