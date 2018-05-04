"Від пацанки до панянки" 3 сезон 11 выпуск: пацанки овладели новыми профессиями (Видео)
В новом выпуске от 2 мая 2018 года девушки попробовали себя в роли стюардесс.
В этом эпизоде пацанок ждут кардинальные изменения. Девушкам предстоят тяжелые будни, в которых им нужно будет освоить разные профессии.
В первой части 11 выпуска пацанок научат, как правильно вести бизнес. Миллионер Гарик Корогодський даст полезные советы для будущих деловых леди. Также девушкам нужно будет придумать презентацию собственной бизнес-идеи.
Смотреть 1-ю часть 11 выпуска 3 сезона:
Во второй части выпуска девушкам предстоит овладеть разными профессиями, из которых начинали знаменитые женщины - официантка, массажистка, строитель, продавец хот-догов, посудомойщица и преподаватель сексуального воспитания для детей.
Смотреть 2-ю часть 11 выпуска 3 сезона:
В третьей части 11 выпуска пацанки овладеют профессией стюардессы. Им нужно будет успокоить пассажиров, прекратить драку и даже предотвратить смерть.
Смотреть 3-ю часть 11 выпуска 3 сезона:
По итогам голосования проект покинула Ксюша.