Чемпионат мира по хоккею 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В НБУ сообщили о росте объема международных резервов
В НБУ сообщили о росте объема международных резервов
Новости: Прокурор назвал сроки завершения дел Рубана и Савченко
Прокурор назвал сроки завершения дел Рубана и Савченко
Новости: Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Новости: Странные картины, которые продали за бешеные деньги (Фото)
Странные картины, которые продали за бешеные деньги (Фото)
X

"Від пацанки до панянки" 3 сезон 11 выпуск: пацанки овладели новыми профессиями (Видео)

Від пацанки до панянки
12:23 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В новом выпуске от 2 мая 2018 года девушки попробовали себя в роли стюардесс.

В этом эпизоде пацанок ждут кардинальные изменения. Девушкам предстоят тяжелые будни, в которых им нужно будет освоить разные профессии. 

В первой части 11 выпуска пацанок научат, как правильно вести бизнес. Миллионер Гарик Корогодський даст полезные советы для будущих деловых леди. Также девушкам нужно будет придумать презентацию собственной бизнес-идеи. 

Смотреть 1-ю часть 11 выпуска 3 сезона: 

Во второй части выпуска девушкам предстоит овладеть разными профессиями, из которых начинали знаменитые женщины - официантка, массажистка, строитель, продавец хот-догов, посудомойщица и преподаватель сексуального воспитания для детей.

Смотреть 2-ю часть 11 выпуска 3 сезона: 

В третьей части 11 выпуска пацанки овладеют профессией стюардессы. Им нужно будет успокоить пассажиров, прекратить драку и даже предотвратить смерть.

Смотреть 3-ю часть 11 выпуска 3 сезона:

 По итогам голосования проект покинула Ксюша. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

3 сезон, 8 выпуск, Від пацанки до панянки, Видео, Пацанки, Участницы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

TВ-программа на день, неделю, каналы

Последние новости

Убойные и правдивые комиксы о жизни с котом Райан Рейнольдс посетил Южную Корею с премьерой "Дэдпул-2" Уют и красота: шикарная спальная комната, с которой не хочется выходить (Фото)
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
02 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
03 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
04 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
05 Экс-одноклубник Сергея Реброва объявил о завершении карьеры футболиста
Новости сегодня
13:47 ВСУ подсчитали потраченные средства на Балаклею
13:45 В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода летом
13:39 Норвегия – Латвия: прогноз букмекеров на матч ЧМ по хоккею
13:35 Микроскопические красивые татуировки, которые добавят вам изящности (Фото)
13:35 Риз Уизерспун сообщила, о выпуске своей книги
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Небо над Балаклеей остается закрытым
Небо над Балаклеей остается закрытым
Новости: Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Новости: Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами
Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
Новости: Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в 2018 году
Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в 2018 году
Добавить комментарий
0