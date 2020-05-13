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Шмигаль розраховує на $10 мільярдів підтримки від міжнародних партнерів

Шмигаль розраховує на $10 мільярдів підтримки від міжнародних партнерів
14:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Міжнародні фінансові організації та інші партнери можуть надати Україні понад $10 млрд - це залежить від результатів переговорів України з МВФ.

Про це під час години запитань до уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перемовини непрості... Ми перебуваємо на етапі, близькому до підписання меморандому та отримання першого траншу. Сподіваємося, що до кінця травня ми вийдемо на підписання документів та отримання першого траншу", - зазначив Шмигаль.

За його словами, успіх у переговорах з МВФ вплине на можливість отримання Україною коштів від інших партнерів.

Загалом Шмигаль сподівається отримати понад 10 млрд дол. фінансової підтримки для України від різних фінансових інституцій та міжнародних організацій, у тому числі МВФ і європейських структур, а також від країн-партнерів.

Отримання цього фінансування, на думку Прем'єр-міністра, є важливим, щоб наступного року мати зростання економіки на 7%.

"Надзвичайно важливо рухатися вперед і отримувати ці кошти", - наголосив Шмигаль.

Він також відзвітував про кошти, які вже надійшли до України.

"Надійшли перші кошти... Ми отримали частину незв'язаного фінансового кредиту від Німеччини. Загальний обсяг допомоги - 1,4 млрд грн протягом останніх двох років. Очікуємо наступні 190 тис. євро від Німеччини. Це буде галузева підтримка - на боротьбу з коронавірусом, на підтримку бізнесу", - сказав Шмигаль.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 травня 2020 року у Міжнародному валютному фонді повідомили, що переговори між МВФ і Києвом тепер спрямовані не на забезпечення для України трирічної Програми розширеного фінансування (EFF), а на досягнення умов для запуску програми Stand-by, яка передбачає менші обсяги й розрахована на 18 місяців.

За даними представника України в МВФ Владислава Рашкована, ідеться про суму в 5 млрд дол.

Водночас, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, без ухвалення законопроєкту, що забороняє повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, жодна подальша співпраця з МВФ неможлива.

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Гроші, Мільярди, Шмигаль, Міжнародні партнери.
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